Новини
Спорт »
Бг футбол »
ЦСКА е на 1/2-финал за Купата след успех срещу ЦСКА 1948

ЦСКА е на 1/2-финал за Купата след успех срещу ЦСКА 1948

10 Февруари, 2026 20:10 915 26

  • цска-
  • футбол-
  • цска 1948-
  • купа на българия

Йоанис Питас откри резултата в 8-ата минута, а в 74-ата Макс Ебонг удвои с дебютното си попадение за "червените"

ЦСКА е на 1/2-финал за Купата след успех срещу ЦСКА 1948 - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

ЦСКА не срещна особени трудности да се класира на 1/2-финал за Sesame Купа на България, надигравайки с 2:0 ЦСКА 1948 на националния стадон "Васил Левски". Йоанис Питас откри резултата в 8-ата минута, а в 74-ата Макс Ебонг удвои с дебютното си попадение за "червените".

Двубоят започна със странно изпълнение на център от Ето'о, който изрита топката в аут на петнайсетина метра от флагчето за ъглов удар.

ЦСКА е на 1/2-финал за Купата след успех срещу ЦСКА 1948

В 4-ата минута пък дойде и първата опасна атака, която бе организирана от ЦСКА. Брахими изведе отлично Перейра, а бразилецът шутира под ъгъл в аут.

Секунди по-късно Соле преодоля двама съперникови състезатели и пусна към Питас, но сантиметри не достигнаха на кипърския национал да чукне топката преди излезлия Шейтанов, който го блокира добре.

ЦСКА е на 1/2-финал за Купата след успех срещу ЦСКА 1948

Сериозният натиск на домакините даде резултат в 8-ата минута. Соле намери с дъълг пас Брахими отдясно в накзателното поле, крилото центрира отлично за Питас, който бе изпуснат от централните бранители и засече от 3-4 метра.

Попадението бе прегледано с ВАР и там се видя, че Траоре покри с върха на обувката си Питас.

В 16-ата минута играта бе спряна след инцидент със съдията. Соле се затича и без да иска удари с лакът Радослав Гидженов, разбирайки му устата. Наложи се главният рефер да получи медицинска помощ и четири минути по-късно мачът продължи.

ЦСКА е на 1/2-финал за Купата след успех срещу ЦСКА 1948

В 25-ата минута Брахими се справи за пореден път със Султани на десния фланг, влезе навътре и шутира от удобна позиция, но фалцовият му удар от 16-17 метра излезе в аут.

Пет минути по-късно гостите смениха неубедителния Султани, а на негово място влезе Хуанми.

В продължението на първата част и ЦСКА 1948 стигна до първия си изстрел към вратата на съперника. Елиаш засече центриране от фал, но шутът му от въздуха излезе доста над напречната греда.

ЦСКА отговори със значително по-опасен удар на Турицов от дваесатина метра, който профуча на сантиметри покрай десния страничен стълб.

ЦСКА е на 1/2-финал за Купата след успех срещу ЦСКА 1948

До края на полувремето символичните гости сътвориха опасно меле пред противниковата врата. То дойде и след избит от Лапоухов диагонален удар на Собреро, пращайки отпката около ъгъла на малкия пеналт, но в крайна сметка отбраната на домакините се справи с напечената ситуация.

Четири минути след почивката ЦСКА 1948 първото си по-добро положение. Появилият се след почивката Русев се измъкна от бранителите на противника, но ударът му от 16-17 метра бе слаб и Лапоухов улови.

С течение на второто полувреме футболистите на Янев убиха темпото, а за това спомогнаха и многото на брой непредизвикани грешки на съперника. ЦСКА се възползва от такава в 74-ата минута и в крайна сметка спечели корнер. Панайотов центрира на първата греда, където доста по-ниският Ебонг надскочи високите състезатели на ЦСКА 1948 и с глава заби топката под гредата за 2:0.

В 84-ата минута ЦСКА 1948 можеше да върне интригата. Лапоухов изби шут на Диало, а при добавката спаси и изстрел от близка дистанция на Собреро.

Домакините отговориха с пробив и добър удар на Ебонг от границата на големия пеналт, а Шейтанов спаси.

В 90-ата минута и Годой получи шанс да се разпише, но не уцели вратата, след като се озова под ъгъл сам срещу Шейтанов.

ЦСКА - ЦСКА 1948 2:0

1:0 Йоанис Питас 8
2:0 Макс Ебонг 74

ЦСКА: 21. Лапоухов, 19. Турицов, 5. Делова, 14. Иванов, 17. Мартино, 94. Соле, 99. Ето’о, 10. Ебонг, 11. Брахими, 38. Перейра, 28. Питас

ЦСКА 1948: 13. Шейтанов, 2. Медина, 88. Траоре, 21. Двали, 15. Султани, 8. Маниен, 23. Кребс, 20. Собреро, 17. Елиас, 9. Илиев, 17. Мартинес


Поставете оценка:
Оценка 5 от 4 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Боко праните гащи

    7 9 Отговор
    Нещо се обарках тука кой е бил кой е паднал

    20:14 10.02.2026

  • 2 Еххх къде е фбетчето

    11 1 Отговор
    сега да пита , дали играят "грамотно" хахахаххахаха тоя тулуп с торбички и гушка ..язък че има толкова пари , държи се като дебил

    20:20 10.02.2026

  • 3 Цеката

    13 1 Отговор
    Добре дошли извън турнира за купата на България. МАЙСТОРИ.

    20:20 10.02.2026

  • 4 Лапа?йте

    9 2 Отговор
    Бибката гостиииииии

    20:21 10.02.2026

  • 5 Валери Божинов

    5 5 Отговор
    Който и да беше победил,ЦСКА ще победи

    20:23 10.02.2026

  • 6 ФЕЙК

    5 6 Отговор
    Да жУвей българският футбол! Резултатът е 2 българчета в едното ЦеСеКа срещу 1 в другото ЦеСеКа! Абе важното е парите да се перат и запалянковците да безчинстват! ДОРИ ЗРЕЛИЩЕ НЯМА!

    Коментиран от #9

    20:25 10.02.2026

  • 7 Бием ГРАМОТно

    9 1 Отговор
    цецкоооо

    20:28 10.02.2026

  • 8 Локо Пд

    4 6 Отговор
    Тия от Числото днеска много нежни бе.Сега във събота Числото ако победи работата е ясна.Договорени мачове.Дано ме опровергаят.

    20:29 10.02.2026

  • 9 мръшляк

    8 1 Отговор

    До коментар #6 от "ФЕЙК":

    ходи си под козирката ,която нямата

    Коментиран от #12

    20:29 10.02.2026

  • 10 ШЕФА

    7 1 Отговор
    Нещо не чувам коментари от атрактивната Госпожа Цветанка Найденова, която обикновено се прави на много остроумна ? Явно не е полицията,там е много словоохотлива и дашна на показания !

    20:35 10.02.2026

  • 11 Някой

    2 1 Отговор
    Още предният мач срещу Монтана, ЦСКА 1948 изглеждаше в много лоша форма и спечели заради автогол. Затова коментирах, че трудно ще победят. Гледах само второто полувреме. Другите не изглеждаха нищо особено, но бяха по-ефективни в създаването на положения. Нещо което куца на ЦСКА 1948. Силата им от преди е контрола на топката, но играта им е бавна. А сега не приличат на себе си играчи и като Русев.

    Коментиран от #13

    20:41 10.02.2026

  • 12 Масур

    0 4 Отговор

    До коментар #9 от "мръшляк":

    Че не е ли така бе Шопар.Коло БГиграчи имаше.

    20:48 10.02.2026

  • 13 Ами да беше гледал и първото

    6 0 Отговор

    До коментар #11 от "Някой":

    Полувреме и тогава да коментираш.

    21:16 10.02.2026

  • 14 Цецо Найденов

    5 0 Отговор
    Христо,
    Наздраве, майсторе. По-добри сте. Май ще закривам числото.

    21:51 10.02.2026

  • 15 Айгедотор

    1 6 Отговор
    Долу оранжевите- менте- чорбри!! ЛЕВСКИ СОФИЯ ЗАВИНАГИ!!

    Коментиран от #16, #20

    22:01 10.02.2026

  • 16 Пък

    5 1 Отговор

    До коментар #15 от "Айгедотор":

    Утре говядата ша лапат бахуря

    Коментиран от #18

    22:04 10.02.2026

  • 17 А бистришките

    3 0 Отговор
    тигърчета имат около 2 фена повече от онея на наркотрафиканта хахахаах

    22:24 10.02.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Не вий на чужди

    1 1 Отговор

    До коментар #15 от "Айгедотор":

    ,,Гробища" , че Божков какво ви ,, готви"

    22:26 10.02.2026

  • 21 дано мучащите

    2 1 Отговор
    бият утре ,после да ги опънем и тях

    Коментиран от #23

    22:26 10.02.2026

  • 22 Айгедотор

    1 0 Отговор
    Мръсни чорбари

    Коментиран от #25

    22:40 10.02.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Айгедотор

    1 0 Отговор
    Ша ви опънат ма..... Е

    22:42 10.02.2026

  • 25 А вие чистите

    0 1 Отговор

    До коментар #22 от "Айгедотор":

    Мърсите името на ЛЕВСКИ , повече от век!

    Коментиран от #26

    22:43 10.02.2026

  • 26 Айгедотор

    1 0 Отговор

    До коментар #25 от "А вие чистите":

    А на вас душиците са ви мръсни

    22:46 10.02.2026

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове