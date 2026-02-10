ЦСКА е на 1/2-финал за Купата след успех срещу ЦСКА 1948

ЦСКА не срещна особени трудности да се класира на 1/2-финал за Sesame Купа на България, надигравайки с 2:0 ЦСКА 1948 на националния стадон "Васил Левски". Йоанис Питас откри резултата в 8-ата минута, а в 74-ата Макс Ебонг удвои с дебютното си попадение за "червените".

Двубоят започна със странно изпълнение на център от Ето'о, който изрита топката в аут на петнайсетина метра от флагчето за ъглов удар.

В 4-ата минута пък дойде и първата опасна атака, която бе организирана от ЦСКА. Брахими изведе отлично Перейра, а бразилецът шутира под ъгъл в аут.

Секунди по-късно Соле преодоля двама съперникови състезатели и пусна към Питас, но сантиметри не достигнаха на кипърския национал да чукне топката преди излезлия Шейтанов, който го блокира добре.

Сериозният натиск на домакините даде резултат в 8-ата минута. Соле намери с дъълг пас Брахими отдясно в накзателното поле, крилото центрира отлично за Питас, който бе изпуснат от централните бранители и засече от 3-4 метра.

Попадението бе прегледано с ВАР и там се видя, че Траоре покри с върха на обувката си Питас.

В 16-ата минута играта бе спряна след инцидент със съдията. Соле се затича и без да иска удари с лакът Радослав Гидженов, разбирайки му устата. Наложи се главният рефер да получи медицинска помощ и четири минути по-късно мачът продължи.

В 25-ата минута Брахими се справи за пореден път със Султани на десния фланг, влезе навътре и шутира от удобна позиция, но фалцовият му удар от 16-17 метра излезе в аут.

Пет минути по-късно гостите смениха неубедителния Султани, а на негово място влезе Хуанми.

В продължението на първата част и ЦСКА 1948 стигна до първия си изстрел към вратата на съперника. Елиаш засече центриране от фал, но шутът му от въздуха излезе доста над напречната греда.

ЦСКА отговори със значително по-опасен удар на Турицов от дваесатина метра, който профуча на сантиметри покрай десния страничен стълб.

До края на полувремето символичните гости сътвориха опасно меле пред противниковата врата. То дойде и след избит от Лапоухов диагонален удар на Собреро, пращайки отпката около ъгъла на малкия пеналт, но в крайна сметка отбраната на домакините се справи с напечената ситуация.

Четири минути след почивката ЦСКА 1948 първото си по-добро положение. Появилият се след почивката Русев се измъкна от бранителите на противника, но ударът му от 16-17 метра бе слаб и Лапоухов улови.

С течение на второто полувреме футболистите на Янев убиха темпото, а за това спомогнаха и многото на брой непредизвикани грешки на съперника. ЦСКА се възползва от такава в 74-ата минута и в крайна сметка спечели корнер. Панайотов центрира на първата греда, където доста по-ниският Ебонг надскочи високите състезатели на ЦСКА 1948 и с глава заби топката под гредата за 2:0.

В 84-ата минута ЦСКА 1948 можеше да върне интригата. Лапоухов изби шут на Диало, а при добавката спаси и изстрел от близка дистанция на Собреро.

Домакините отговориха с пробив и добър удар на Ебонг от границата на големия пеналт, а Шейтанов спаси.

В 90-ата минута и Годой получи шанс да се разпише, но не уцели вратата, след като се озова под ъгъл сам срещу Шейтанов.

ЦСКА - ЦСКА 1948 2:0

1:0 Йоанис Питас 8

2:0 Макс Ебонг 74

ЦСКА: 21. Лапоухов, 19. Турицов, 5. Делова, 14. Иванов, 17. Мартино, 94. Соле, 99. Ето’о, 10. Ебонг, 11. Брахими, 38. Перейра, 28. Питас

ЦСКА 1948: 13. Шейтанов, 2. Медина, 88. Траоре, 21. Двали, 15. Султани, 8. Маниен, 23. Кребс, 20. Собреро, 17. Елиас, 9. Илиев, 17. Мартинес