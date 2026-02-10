Джейк Пол със силни думи след триумфа на годеницата му: Все още плача

Нидерландската звезда Юта Лердам постигна най-голямата победа в своята кариера, след като спечели златния медал в дисциплината 1000 метра на Олимпийските игри в Милано-Кортина 2026. Тя демонстрира изключително ниво и спря хронометрите на 1:21,31 минути, което бе и нов олимпийски рекорд. Лердам успя да надделее над своята сънародничка Фемке Кок, която остана втора на 28 стотни разлика, докато бронзовото отличие отиде при японската представителка Михо Такаги.

Емоциите след финала бяха огромни, като в центъра на вниманието попадна и годеникът на шампионката – популярният ютюбър и боксьор Джейк Пол. Той бе забелязан в трибуните да изразява бурно радостта си, като сълзите му не спряха да текат по време на цялата церемония. Самата Лердам не скри вълнението си и веднага след триумфа се обърна към своите последователи в социалните мрежи. Тя написа: „Олимпийска шампионка на 1000 метра!!!!!! Не мога да повярвам!!!“. Под нейната публикация Джейк Пол бе пределно ясен за състоянието си, като коментира: „все още плача“.

Присъствието на американеца в залата предизвика сериозен интерес, особено след като Лердам пристигна в Италия с частен самолет. Този факт бе породил леко напрежение в нидерландския лагер преди старта, но представянето на леда сложи край на всякакви дискусии. Юта показа желязна психика и успя да се реваншира за второто си място от игрите в Пекин преди четири години, когато остана зад Такаги. За японката това бе осми медал от олимпийски форуми, но този път тя трябваше да се задоволи с третото място.

С този успех нидерландката циментира статута си на една от най-големите звезди на зимните спортове в света. Триумфът ѝ в Милано бе не само спортно постижение, но и лична победа, споделена с най-близките ѝ хора под светлините на прожекторите. Сега пред новата олимпийска шампионка предстоят дни на заслужена почивка и празненства, преди да се завърне към останалите стартове за сезона.