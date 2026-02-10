Обрат в историята за битото момче от Смолян

Информацията за пребито 16-годишно момче в Смолян се оказа измислена. По-рано през деня от полицията обявиха на база на свидетелски показания, че инцидентът е станал снощи когато две неизвестни лица са нападнали момчето, съобщи БНТ.

Разследването обаче установило, че историята за побоя е измислена. Група младежи от Центъра за настаняване от семеен тип са били в градски парк, употребили са алкохол, а пострадалият е паднал и си е наранил главата.

Пред възпитателите решили да излъжат.

Момчето е настанено в Смолянската болница с комоцио. По случая се води досъдебно производство, а от Центъра тепърва ще решават какви мерки да предприемат.