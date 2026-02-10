Обрат в историята за битото момче от Смолян

Информацията за пребито 16-годишно момче в Смолян се оказа измислена. По-рано през деня от полицията обявиха на база на свидетелски показания, че инцидентът е станал снощи когато две неизвестни лица са нападнали момчето, съобщи БНТ.
Разследването обаче установило, че историята за побоя е измислена. Група младежи от Центъра за настаняване от семеен тип са били в градски парк, употребили са алкохол, а пострадалият е паднал и си е наранил главата.
Пред възпитателите решили да излъжат.
Момчето е настанено в Смолянската болница с комоцио. По случая се води досъдебно производство, а от Центъра тепърва ще решават какви мерки да предприемат.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 С две
21:23 10.02.2026
2 Гост
21:23 10.02.2026
3 родител
21:25 10.02.2026
4 Малките Ламички
21:36 10.02.2026
5 Ъхъъъъъъ....
21:37 10.02.2026
6 тома неверний
За да не стане дебела работата, пост фактум са се отметнали и са признали само пиенето и съчинили безобидното спъване.
21:41 10.02.2026
7 Перо
22:05 10.02.2026
8 Никой
Нещо е явно - бездомни.
Коментиран от #10
22:05 10.02.2026
9 Сигналът е получен около 20:00 часа
22:35 10.02.2026
10 какъв е този "Семеен Център" ?
До коментар #8 от "Никой":Ами пият от обяд очевидно с възпитателите и е много хубавичък
22:37 10.02.2026