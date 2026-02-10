Новини
България »
Обрат в историята за битото момче от Смолян

Обрат в историята за битото момче от Смолян

10 Февруари, 2026 21:20 1 454 10

Момчето е настанено в Смолянската болница с комоцио

Информацията за пребито 16-годишно момче в Смолян се оказа измислена. По-рано през деня от полицията обявиха на база на свидетелски показания, че инцидентът е станал снощи когато две неизвестни лица са нападнали момчето, съобщи БНТ.

Разследването обаче установило, че историята за побоя е измислена. Група младежи от Центъра за настаняване от семеен тип са били в градски парк, употребили са алкохол, а пострадалият е паднал и си е наранил главата.

Пред възпитателите решили да излъжат.

Момчето е настанено в Смолянската болница с комоцио. По случая се води досъдебно производство, а от Центъра тепърва ще решават какви мерки да предприемат.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 С две

    12 1 Отговор
    думи - възпитателите са невинни.

    21:23 10.02.2026

  • 2 Гост

    19 1 Отговор
    Точно както тия от Петрохан, сами са се наранили... МВР не спря да си измисля и фабрикува доказателства...

    21:23 10.02.2026

  • 3 родител

    18 5 Отговор
    Време е да се отворят -ТВУ - Трудови Възпиталелни Училища , за да се спре бандитизма при децата !!

    21:25 10.02.2026

  • 4 Малките Ламички

    7 2 Отговор
    се били напили

    21:36 10.02.2026

  • 5 Ъхъъъъъъ....

    5 1 Отговор
    младежи от Центъра за настаняване от семеен тип

    21:37 10.02.2026

  • 6 тома неверний

    9 1 Отговор
    Тия пияни се бият по-жестоко, отколкото на трезво състояние.
    За да не стане дебела работата, пост фактум са се отметнали и са признали само пиенето и съчинили безобидното спъване.

    21:41 10.02.2026

  • 7 Перо

    5 1 Отговор
    Измишльотини под заплаха!

    22:05 10.02.2026

  • 8 Никой

    5 0 Отговор
    Не става ясно - какъв е този Семеен Център.

    Нещо е явно - бездомни.

    Коментиран от #10

    22:05 10.02.2026

  • 9 Сигналът е получен около 20:00 часа

    0 0 Отговор
    Подал го е дежурен възпитател...... олееее..... и тея са се възвисявали

    22:35 10.02.2026

  • 10 какъв е този "Семеен Център" ?

    0 0 Отговор

    До коментар #8 от "Никой":

    Ами пият от обяд очевидно с възпитателите и е много хубавичък

    22:37 10.02.2026

