Отиде си легенда на ПСЖ, вкарал два гола на Локомотив София

Легендата на ПСЖ Намбатинге Токоман е починал на 73-годишна възраст, съобщават френските медии. От европейския клубен първенец също потвърдиха скръбната вест.
Той е роден в Чад и е играел като нападател. Токоман е играл още за Гренобъл, Алби, Ница, Бордо, Страсбург, където става шампион на страната, и Валансиен.
Африканецът записа 171 мача с 43 гола за пет години в ПСЖ (1980 - 1985), след което приключи кариерата си в Расинг Коломб.
Токоман ще остане в историята на ПСЖ като първия им голмайстор в европейските клубни турнири. Той се разписа на два пъти при победата с 5:1 над Локомотив София в първия кръг на турнира за КНК през 1982 година.
The Paris Saint-Germain family is in mourning.— Paris Saint-Germain (@PSG_English) February 10, 2026
Nambatingue Tokomon, known to everyone as Toko, has sadly passed away at the age of 73.
The club extends its most sincere condolences to his loved ones. pic.twitter.com/GCmTjbG3ha
