Новини
Спорт »
Световен футбол »
Отиде си легенда на ПСЖ, вкарал два гола на Локомотив София

Отиде си легенда на ПСЖ, вкарал два гола на Локомотив София

10 Февруари, 2026 18:59 1 074 1

  • псж-
  • футбол-
  • починал-
  • легенда-
  • локомотив софия-
  • намбатинге токоман

От европейския клубен първенец също потвърдиха скръбната вест

Отиде си легенда на ПСЖ, вкарал два гола на Локомотив София - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Легендата на ПСЖ Намбатинге Токоман е починал на 73-годишна възраст, съобщават френските медии. От европейския клубен първенец също потвърдиха скръбната вест.

Той е роден в Чад и е играел като нападател. Токоман е играл още за Гренобъл, Алби, Ница, Бордо, Страсбург, където става шампион на страната, и Валансиен.

Африканецът записа 171 мача с 43 гола за пет години в ПСЖ (1980 - 1985), след което приключи кариерата си в Расинг Коломб.

Токоман ще остане в историята на ПСЖ като първия им голмайстор в европейските клубни турнири. Той се разписа на два пъти при победата с 5:1 над Локомотив София в първия кръг на турнира за КНК през 1982 година.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове