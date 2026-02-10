Дейвид Пастор се разкая за своята постъпка

Футболистът на ЦСКА Дейвид Пастор поднесе искрени извинения за своята постъпка, признавайки нанесените щети на клуба и всички замесени, като пое пълна отговорност за случилото се.
Приемайки инцидента като сериозен урок, той обеща чрез съобщение в социалните мрежи да възстанови доверието чрез стриктно спазване на законите и професионално отношение.
Бранителят беше хванат да шофира в нетрезво състояние, като дрегерът е отчел 2.32 промила алкохол.
От клуба също публикуваха извинението на своя играч.
"Уважаеми привърженици на ЦСКА, уважаеми фенове на футбола в България. На първо място искам най-искрено да се извиня за постъпката си. Съзнавам, че с действията си навредих не само на себе си и на близките си, но и на футболния клуб ЦСКА, на съотборниците си и на всички, които ме подкрепят", започна Пастор.
"Наскоро преживях труден момент в личен план и по правило подобни постъпки никога не са били част от характера и поведението ми като човек, спортист и като играч на ЦСКА. Но нищо не може да оправдае простъпката ми от онази вечер. Поемам пълна отговорност за случилото се и ще понеса всички последствия съобразно решенията на компетентните органи. Приемам този инцидент като сериозен урок. Осъзнавам, че като футболист на ЦСКА и като публична личност от мен се очаква да бъда пример – както на терена, така и извън него. Гарантирам, че ще спазвам стриктно законите и ще положа всички усилия да възстановя доверието чрез поведението си и професионалното си отношение", продължи той.
"Още веднъж поднасям искрените си извинения към привържениците на ЦСКА, съотборниците ми, треньорския щаб, ръководството на клуба и към всички български граждани", завърши Пастор.
2 КАТолик
20:12 10.02.2026
3 Определено
Ха и на следващия почерпен да му наложат подобна.
20:32 10.02.2026
4 Гого
20:53 10.02.2026
5 Оф оф
Добро момче, ама с лоши другари се събрало, иначе поздравява всички във входа, чел е Произход на видовете, ха, ха ха!
20:56 10.02.2026
6 ПАСТОР
22:50 10.02.2026