Дейвид Пастор се разкая за своята постъпка

Футболистът на ЦСКА Дейвид Пастор поднесе искрени извинения за своята постъпка, признавайки нанесените щети на клуба и всички замесени, като пое пълна отговорност за случилото се.

Приемайки инцидента като сериозен урок, той обеща чрез съобщение в социалните мрежи да възстанови доверието чрез стриктно спазване на законите и професионално отношение.

Бранителят беше хванат да шофира в нетрезво състояние, като дрегерът е отчел 2.32 промила алкохол.

От клуба също публикуваха извинението на своя играч.

"Уважаеми привърженици на ЦСКА, уважаеми фенове на футбола в България. На първо място искам най-искрено да се извиня за постъпката си. Съзнавам, че с действията си навредих не само на себе си и на близките си, но и на футболния клуб ЦСКА, на съотборниците си и на всички, които ме подкрепят", започна Пастор.

"Наскоро преживях труден момент в личен план и по правило подобни постъпки никога не са били част от характера и поведението ми като човек, спортист и като играч на ЦСКА. Но нищо не може да оправдае простъпката ми от онази вечер. Поемам пълна отговорност за случилото се и ще понеса всички последствия съобразно решенията на компетентните органи. Приемам този инцидент като сериозен урок. Осъзнавам, че като футболист на ЦСКА и като публична личност от мен се очаква да бъда пример – както на терена, така и извън него. Гарантирам, че ще спазвам стриктно законите и ще положа всички усилия да възстановя доверието чрез поведението си и професионалното си отношение", продължи той.

"Още веднъж поднасям искрените си извинения към привържениците на ЦСКА, съотборниците ми, треньорския щаб, ръководството на клуба и към всички български граждани", завърши Пастор.