Дейвид Пастор се разкая за своята постъпка

10 Февруари, 2026 19:59 749 6

  • цска-
  • дейвид пастор-
  • футбол

Приемайки инцидента като сериозен урок, той обеща чрез съобщение в социалните мрежи да възстанови доверието чрез стриктно спазване на законите и професионално отношение

Дейвид Пастор се разкая за своята постъпка - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Футболистът на ЦСКА Дейвид Пастор поднесе искрени извинения за своята постъпка, признавайки нанесените щети на клуба и всички замесени, като пое пълна отговорност за случилото се.

Приемайки инцидента като сериозен урок, той обеща чрез съобщение в социалните мрежи да възстанови доверието чрез стриктно спазване на законите и професионално отношение.

Бранителят беше хванат да шофира в нетрезво състояние, като дрегерът е отчел 2.32 промила алкохол.

От клуба също публикуваха извинението на своя играч.

"Уважаеми привърженици на ЦСКА, уважаеми фенове на футбола в България. На първо място искам най-искрено да се извиня за постъпката си. Съзнавам, че с действията си навредих не само на себе си и на близките си, но и на футболния клуб ЦСКА, на съотборниците си и на всички, които ме подкрепят", започна Пастор.

"Наскоро преживях труден момент в личен план и по правило подобни постъпки никога не са били част от характера и поведението ми като човек, спортист и като играч на ЦСКА. Но нищо не може да оправдае простъпката ми от онази вечер. Поемам пълна отговорност за случилото се и ще понеса всички последствия съобразно решенията на компетентните органи. Приемам този инцидент като сериозен урок. Осъзнавам, че като футболист на ЦСКА и като публична личност от мен се очаква да бъда пример – както на терена, така и извън него. Гарантирам, че ще спазвам стриктно законите и ще положа всички усилия да възстановя доверието чрез поведението си и професионалното си отношение", продължи той.

"Още веднъж поднасям искрените си извинения към привържениците на ЦСКА, съотборниците ми, треньорския щаб, ръководството на клуба и към всички български граждани", завърши Пастор.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 КАТолик

    1 2 Отговор
    Пастора да иска опрощение и от Папата!

    20:12 10.02.2026

  • 3 Определено

    0 0 Отговор
    30 бона за административна глоба си е по европейските стандарти.
    Ха и на следващия почерпен да му наложат подобна.

    20:32 10.02.2026

  • 4 Гого

    2 1 Отговор
    Полицая който го е глобил явно е левскар

    20:53 10.02.2026

  • 5 Оф оф

    1 0 Отговор
    Еййй, верваме Му!
    Добро момче, ама с лоши другари се събрало, иначе поздравява всички във входа, чел е Произход на видовете, ха, ха ха!

    20:56 10.02.2026

  • 6 ПАСТОР

    0 0 Отговор
    НАЗДРАВЕ МАЙСТОРЕ

    22:50 10.02.2026

