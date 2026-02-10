Новини
Христо Янев: Трябва да сме смирени и да помогнем на Пастор като отбор - той минава през тежка драма

10 Февруари, 2026 20:59 669 2

Може би случилото се с главния съдия наруши ритъма, но отборът показа, че в дефанзивен план сме добре

Христо Янев: Трябва да сме смирени и да помогнем на Пастор като отбор - той минава през тежка драма - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Треньорът на ЦСКА Христо Янев бе доволен от успеха на своя тим над ЦСКА 1948 с 2:0, но призова неговите играчи да бъдат смирени.

"Контролирахме събитията на терена, изиграхме много добре мача, заслужено се поздравихме с победата, извлякохме максимума от ситуаициите", започна Янев.

"Може би случилото се с главния съдия наруши ритъма, но отборът показа, че в дефанзивен план сме добре. Не прибързвахме, съдзадохме много добри положения, а вторият гол ни успокои", добави той.

"Имахме възможност да ги наблюдаваме в подтоговката - разчитат на много и различни хора. Нагодихме се много добре, като отбор реагираме по-най добрия начин. Трябва да оставнем здраво стъпили на земята, смирени, да продължим да работим, да запазим постоянство", каза оше той.
Относно следващия мач с ЦСКА 1948, този път за efbet Лига, Янев заяви: "За нас ще бъде добре да се възстановим, да видим с какво ще разполагаме и да се подготвим".

Треньорът на ЦСКА коментира и горещата тема с ареста на Дейвид Пастор. "Като треньор, няма как да приема това, което той нарави. Но нека се поставим в неговите обувки. Той минава през тежка драма, трябва да му помогнем като отбор. Съблекалнята се обединява, че това нешо не трябва да се повтаря", завърши Янев.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Увеличете му заплатата да плати глобата

    2 1 Отговор
    Щом досега не е научил , че не трябва да кара пиян , няма да се научи! А вие продължавите да събирате алколизиран сбирток от чужбина!

    22:21 10.02.2026

  • 2 Айзомби

    3 2 Отговор
    Христо Янев разбира от футбол ,колкото аз от ядрена визика.Ако баща му нямаше връзки да го бута в цска , щеше да пасе козите някъде на накой герен.

    22:25 10.02.2026

