Христо Янев: Трябва да сме смирени и да помогнем на Пастор като отбор - той минава през тежка драма

Треньорът на ЦСКА Христо Янев бе доволен от успеха на своя тим над ЦСКА 1948 с 2:0, но призова неговите играчи да бъдат смирени.

"Контролирахме събитията на терена, изиграхме много добре мача, заслужено се поздравихме с победата, извлякохме максимума от ситуаициите", започна Янев.

"Може би случилото се с главния съдия наруши ритъма, но отборът показа, че в дефанзивен план сме добре. Не прибързвахме, съдзадохме много добри положения, а вторият гол ни успокои", добави той.

"Имахме възможност да ги наблюдаваме в подтоговката - разчитат на много и различни хора. Нагодихме се много добре, като отбор реагираме по-най добрия начин. Трябва да оставнем здраво стъпили на земята, смирени, да продължим да работим, да запазим постоянство", каза оше той.

Относно следващия мач с ЦСКА 1948, този път за efbet Лига, Янев заяви: "За нас ще бъде добре да се възстановим, да видим с какво ще разполагаме и да се подготвим".

Треньорът на ЦСКА коментира и горещата тема с ареста на Дейвид Пастор. "Като треньор, няма как да приема това, което той нарави. Но нека се поставим в неговите обувки. Той минава през тежка драма, трябва да му помогнем като отбор. Съблекалнята се обединява, че това нешо не трябва да се повтаря", завърши Янев.