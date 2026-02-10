Стана ясна присъдата на Пастор, плаща и огромна глоба

Основният футболист на ЦСКА Дейвид Пастор, който бе хванат да шофира с 2,32 промила алкохол в кръвта, е осъден условно на 8 месеца лишаване от свобода. Те са отложени за срок от 3 години.
Играчът е и с година и 8 месеца лишаване от правоуправление.
Бразилецът ще трябва да заплати и глоба от около 31 хил. евро - равностойността на колата, с която е причинил пътнотранспортно произшествие.
Поставете оценка:
Оценка 3.4 от 7 гласа.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Давайте му
19:33 10.02.2026
2 Значи
19:55 10.02.2026
3 И как
19:57 10.02.2026
4 Добре че не е убил някой
20:06 10.02.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Аззавас
20:10 10.02.2026
7 за малко се усъмних в милицията
20:14 10.02.2026
8 Хипотетично
20:29 10.02.2026
9 Опааа
20:50 10.02.2026
10 Гост
22:16 10.02.2026
11 ПАСТОР
22:52 10.02.2026