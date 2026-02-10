Стана ясна присъдата на Пастор, плаща и огромна глоба

Основният футболист на ЦСКА Дейвид Пастор, който бе хванат да шофира с 2,32 промила алкохол в кръвта, е осъден условно на 8 месеца лишаване от свобода. Те са отложени за срок от 3 години.

Играчът е и с година и 8 месеца лишаване от правоуправление.

Бразилецът ще трябва да заплати и глоба от около 31 хил. евро - равностойността на колата, с която е причинил пътнотранспортно произшествие.