Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Новини
Спорт »
Бг футбол »
Стана ясна присъдата на Пастор, плаща и огромна глоба

Стана ясна присъдата на Пастор, плаща и огромна глоба

10 Февруари, 2026 19:29 1 317 11

  • цска-
  • дейвид пастор-
  • футбол

Те са отложени за срок от 3 години

Стана ясна присъдата на Пастор, плаща и огромна глоба - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Основният футболист на ЦСКА Дейвид Пастор, който бе хванат да шофира с 2,32 промила алкохол в кръвта, е осъден условно на 8 месеца лишаване от свобода. Те са отложени за срок от 3 години.

Играчът е и с година и 8 месеца лишаване от правоуправление.

Бразилецът ще трябва да заплати и глоба от около 31 хил. евро - равностойността на колата, с която е причинил пътнотранспортно произшествие.


Поставете оценка:
Оценка 3.4 от 7 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Давайте му

    11 1 Отговор
    по-голяма заплата на лилавия за да може да си плаща глобите...

    19:33 10.02.2026

  • 2 Значи

    5 0 Отговор
    Кучета и котки може, а прасета не можеееее!

    19:55 10.02.2026

  • 3 И как

    2 0 Отговор
    точно КАТ ще оползотвори тази "огромна" глоба!?

    19:57 10.02.2026

  • 4 Добре че не е убил някой

    5 0 Отговор
    Пиян до козирката и го потупват по джоба само!

    20:06 10.02.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Аззавас

    3 1 Отговор
    Затвор?

    20:10 10.02.2026

  • 7 за малко се усъмних в милицията

    1 1 Отговор
    тъкмо се учудих как мимицайчетата са го глобили тоя те като вдият футболистчета така им се отварят джобчетата че не е истина а то кво било маймунката катастрофирала…

    20:14 10.02.2026

  • 8 Хипотетично

    2 2 Отговор
    Да, най-после адекватна присъда и от правосъдието.

    20:29 10.02.2026

  • 9 Опааа

    2 1 Отговор
    Защо го пуснаха тоя пияница??? Веднага в Белене и минимум 10г.каторга!

    20:50 10.02.2026

  • 10 Гост

    0 0 Отговор
    Токев не играеше в ЦСКА и затова получи ефективна присъда,хахаха.

    22:16 10.02.2026

  • 11 ПАСТОР

    0 0 Отговор
    НАЗДРАВЕ МАЙСТОРЕ

    22:52 10.02.2026

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове