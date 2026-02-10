Новини
Иван Турцов: Искаме ЦСКА да е наслада за окото, ще продължим да се развиваме

Да изляза с капитанската лента, това е невероятно чувство – отново да съм титуляр и с капитанската лента

Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Футболистът на ЦСКА Иван Турицов, който изведе тима с капитанската лента срещу ЦСКА 1948 изрази радостта си след класирането за полуфиналите за SESAME Купата на България по футбол.

„Благодаря, много сме радостни от победата, мисля, че контролирахме двубоя от първата до последната минута. Радваме се, че продължаваме напред. Да изляза с капитанската лента, това е невероятно чувство – отново да съм титуляр и с капитанската лента“, сподели той.

„Колективът е на доста добро ниво, опитваме се всеки ден да надграждаме, това ще продължава и занапред. ЦСКА се бори всяка година на всички турнири, от доста години играем полуфинали и финали, ще продължим да се развиваме. Искаме ЦСКА да е наслада за окото“, коментира още Турцов.

Репортерът Виктор Пенев, попита капитана на „червените“ дали се притеснява да дава интервю пред треньора Христо Янев, на което Иван Турцов отговори с краткото: „Малко се притеснявам.“


  • 1 Чочо

    1 2 Отговор
    Кой е Турцов ? 😃

    21:38 10.02.2026

  • 2 непостижими мечти

    3 1 Отговор
    българския футбол ще бъде наслада за окото точно когато бойко и пеевски влязат в затвора… или както се казва на арменския празник!

    22:02 10.02.2026

