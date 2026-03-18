Садио Мане: Това не е футболът, за който се борим, нито Африка, в която вярваме

Голямата звезда на Сенегал Садио Мане единствен не напусна терена по време на бурните събития на финала за Купата на африканските нации между родината му и Мароко. Той настоя мачът да продължи и накрая върна съотборниците си на терена.

Сега, след шокиращото решение на Конфедерацията на африканския футбол да отнеме титлата от Сенегал и да я връчи на Мароко, бившата звезда на Ливърпул нямаше как да не коментира случилото се.

„Това наистина премина всички граници. Това не е футболът, за който се борим, нито Африка, в която вярваме. Има твърде много корупция във футбола ни и тя задушава страстта на милиони фенове по целия континент. Играчите дават всичко от себе си на терена, но решенията извън него решават мачовете и трофеите. Дълбоко съм разочарован не само за Сенегал, но и за африканския футбол като цяло“, написа капитанът на „Лъвовете от Теранга“ в изявление.

„Заслужаваме по-добри неща. Феновете заслужават честност, прозрачност и уважение“, завърши Садио Мане, който сега играе с Кристиано Роналдо в Ал Насър.

Sadio Mané: « Le monde connait les vrais champions! »



Après la lourde décision de la CAF d’attribuer le trophée de la CAN 2025 au Maroc et de le retirer au Sénégal, le capitaine Sadio Mané s’est exprimé sur les réseaux sociaux.



