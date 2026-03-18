Байерн Мюнхен пак би Аталата и чака битките срещу Реал Мадрид

Байерн Мюнхен победи Аталанта с 4:1 в мач-реванш от 1/8-финалите на Шампионската лига. Домакините поведоха в резултата след куриозна ситуация в средата на първото полувреме, когато Хари Кейн (26') пропусна дупза, но след това британецът трябваше да я пребие и при втория опит изведе тима си напред. През второто полувреме домакините реализираха още два гола, като Кейн (54') вкара още едно попадение, а след него се разписаха още Ленарт Карл (56') и Луис Диас (70'). Бергамаските успяха да вкарат и в този мач почетен гол, който този път бе реализиран от Лазар Самарджич (86').

Срещата изглеждаше, че ще се играе само за протокола, тъй като в първия мач на "Гевис" в Бергамо баварците разбиха съперника си с 6:1. Въпреки това и днес германската голова машина мина като товарен влак през безпомощните италианци и момчетата на Венсан Компани продължи напред с общ резултат 10:2.

Бергамаските опитаха първи да създадат нещо интересно, но при опита си да се откъсне след едно подаване Беланова се оказа в засада.

В 12-тата минута домакините стигнаха до първото си положение. Топката попадна на крака на Хари Кейн, който отправи плътен изстрел, рикуширал в бренител на "синьо-черните", а при добавката Герейро принуди вратаря Марко Спортиело да се намеси.

В 16-ата минута германските шампиони стигнаха до първия си ъглов удар след коварно центриране на Карл. При атаката, която се разви след изпълнението на корнера Бишоф за втори път изпробва рефлексите на Спортиело.

Нататък агресивната от страна на селекцията на Венсан Компани продължи и в средата на полувремето след поредица от ъглови удари, най-накрая се намери пробойна в италианската отбрана, която сбърка фатално и главният съдия Беноа Бастиен отсъди дузпа заради игра с ръка. Реферът имаше нужда от помощта и на системата ВАР, за да вземе правилното решение, като видео асистент-реферът го подтикна да вземе решение в полза на германския хегемон.

11-метровият наказателен удар бе свързан и с най-куриозния момент от началото на двубоя. Очаквано, Хари Кейн застана зад бялата точка и не успя да се разпише, но след това Бастиен назначи пребиване на дузпта. При втория си опит британският нападател не чака повече покани и успя да се разпише, правейки преднината на баварците шест гола в общия резултат.

В 34-ата минута Горетцка опита да зарадва "Алианц Арена" с ефектно воле, но вместо да нмери очертанията на вратата, той стреля високо над напречната греда.

В 38-ата минута Ленарт Карл също не успя да реализира уменията си, завършвайки индивидуален пробив с удар вляво от вратата.

В последната минута от редовното време бергамаските най-сетне демонстрираха креативност в нападение и Пашалич отправи много хубава изстрел в долния десен ъгъл. Там обаче Йонас Урбиг се хвърли и направи отлично спасяване, с което оправда доверието на Компани да се възползва от услугите му в този на пръв поглед мач без значение.

Първите минути след почивката бяха равностойни и съперниците си размениха по едно положение. Хари Кейн стреля от ръба на пеналтерията и намери тялото "синьо-черен" бранител, а от пред другата времата Беланова се ориентира добре и за втори път от началото на двубоя стража Урбиг демонстрира качествата си. Това обаче беше последният шанс на гостите да измъкнат почетен резултат от ответния сблъсък, тъй като в рамките на следващите пет минути баварците нанесоха смъртоносен удар.