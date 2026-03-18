Ливърпул си върна на Галатасарай и ще търси реванш срещу ПСЖ

Ливърпул разби с 4:0 Галатасарай на "Анфийлд" и с общ резултат 4:1 елиминира турския шампион, взе реванш за двете поредни загуби в Истанбул и се класира за 1/4-финалите на Шампионската лига. Там мърсисайдци ще срещнат актуалния носител на отличието Пари Сен Жермен, от който отпаднаха през миналия сезон на 1/8-финалната фаза след изпълнение на дузпи. Тази вечер тимът на Арне Слот бе пълен доминант и головете на Доминик Собослай (25'), Юго Екитике (51'), Райън Гравенберх (53') и Мохамед Салах (62') бяха най-малкото, с което Галатасарай се размина. Салах пропусна дузпа и удари греда. Последното лиши и Мак Алистър от попадение. Автогол на Синго пък бе отменен заради засада на Фримпонг. В края попадение на домакините бе отменено заради спорно нарушение. При всички случаи обаче феновете на Ливърпул този път останаха напълно доволни от продукцията на техните любимци.

Домакините очаквано започнаха доста активно, но не успяваха да стигнат до чисто положение. Гостите пък се опитваха всячески да накъсват играта, за да нарушават ритъма на мърсисайдци, което видимо изнервяше Арне Слот.

Ливърпул откри резултата при първия ъглов удар, до който стигна. Мак Алистър изпълни нетрадиционно и центрира по земя в наказателното поле, където Собослай се оказа съвсем свободен и с удар в левия крак прати топката във вратата на гостите.

В следващите минути пред вратата на гостите стана страшно. В 27-ата Бардакджъ сгреши с опита си да направи подаване с глава към вратаря и така изведе Салах, който обаче не успя да преодолее Чакър. Малко след това Екитике имаше претенции за дузпа, след като падна в наказателното поле, опитвайки се да премине между двамата централни бранители на гостите. Сигнал не последва. Скоро след това Виртц стреля от няколко метра след неуспешен опит за изчистване на съперников играч, но след рикошет топката премина над вратата.

В 32-рата минута Ливърпул можеше да удвои след нов корнер. Ван Дайк отклони с глава центрирането, след което от шест метра Мак Алистър нацели гредата след нов изстрел с глава.

В добавеното време на първата част Ливърпул получи дузпа, след като Якобс изрита през краката Собослай в опита да играе с топката в наказателното поле. Салах обаче изпълни лошо 11-метровия наказателен удар и Чакър спаси изстрела му, запазвайки равенството в общия резултат от двата мача.

Малко след това - в шестата минута от добавеното време на първата част, Салах пропусна още една възможност, след като получи от Виртц в наказателното поле, но стреля право във вратаря. След това Чакър отрази и добавката на германеца.

За началото на втората част Сане замени Осимен, който получи контузия в ръката още в началото на мача след сблъсък с Конате. Ланг пък влезе на мястото на Боей.

В 48-ата минута Екитике бе изведен отляво и стреля от малък ъгъл, но Чакър спаси.

Ливърпул направи голямата крачка към 1/4-финалите с два гола в рамките на две минути. В 51-вата Собослай от централната зона намери напред Виртц, който с едно докосване изведе Салах отдясно. Египтянинът перфектно центрира по земя към Екитике на далечната греда, а французинът се разписа без проблем за 2:0. Две минути по-късно отново Виртц намери добре Салах, който веднага стреля. Чакър изби удара му, но Гравенберх направи добавка за 3:0.

Ливърпул продължи да мачка своя съперник. В 57-ата минута Синго прати топката в собствената си врата след центриране на Фримпонг, но след намесата на ВАР попадението бе отменено заради засада на нидерландеца. Четвъртият гол обаче бе факт в 62-рата минута, когато Салах направи двойно с Виртц и със страхотен удар от границата на наказателното поле прати топката в горния далечен ъгъл, ставайки първият африкански футболист с 50 гола в Шампионската лига.

В 67-ата минута Салах пропусна да увеличи постижението си, след като стреля в гредата.

В 75-ата минута Слот замени Салах с Гакпо. "Анфийлд" изправи египтянина с аплодисменти, а той се прибра директно в съблекалните.

В 89-ата минута Мак Алистър прати отблизо топката във вратата, но голът бе отменен заради спорно нарушение на Ван Дайк срещу Чакър преди това.