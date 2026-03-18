Ювентус иска капитана на Манчестър Сити

Италианският гранд Ювентус е насочил поглед към една от най-големите звезди на Манчестър Сити – Бернардо Силва. Португалският полузащитник става свободен агент през юни, след като договорът му с „гражданите“ изтича и няма да бъде подновен.

Според информация на известния журналист Матео Морето, споделена в канала на Фабрицио Романо, ръководството на Ювентус вече е установило контакт с агента на играча – влиятелния Жорже Мендеш.

Торинският клуб е изключително активен на пазара за свободни агенти, като в списъка на спортния директор попадат още редица класни имена, чиито договори изтичат на 30 юни.

Става дума за Маркос Сенеси (Борнемут), Зеки Челик (Рома) Леон Горецка (Байерн Мюнхен), Ксавер Шлагер (Лайпциг), Франк Кесие (Ал-Ахли) и Роберт Левандовски (Барселона).

Бернардо Силва прекара осем успешни години на „Етихад“, след като бе привлечен от Монако за 50 милиона евро. За Манчестър Сити той записа впечатляващите 448 мача, 76 гола и 77 асистенции.

Любопитно е, че последната му поява за английския шампион бе в Шампионската лига срещу Реал Мадрид тази седмица, където той получи първия червен картон в професионалната си кариера.

Португалецът, който през август ще навърши 32 години, е изправен пред важен избор. Към него има сериозен интерес както от водещи европейски клубове, така и от екзотични дестинации извън континента.

Основният въпрос остава дали Силва ще избере финансово по-изгодна оферта, или ще предпочете да остане на най-високото спортно ниво в Европа. В момента той получава по 10 милиона евро нето на година в Сити – сума, която вероятно ще трябва да бъде намалена, ако реши да премине в Ювентус.