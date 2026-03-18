Мария Захарова: Европейските бюрократи са подчинили гражданите на ЕС като роби

18 Март, 2026 23:48 795 51

Според съобщения от Брюксел, ЕС иска да въведе забрана за внос на руски петрол от 2027 г.

Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Отказвайки се от руските енергийни ресурси, европейската бюрокрация е подчинила собствените си граждани като роби, заяви на брифинг говорителката на руското външно министерство Мария Захарова, цитирана от ТАСС, пише БТА.

Тя припомни, че на 9 март президентът на Русия Владимир Путин за пореден път е заявил, че Москва е готова за съвместна работа с ЕС по въпроса за доставките на енергоресурси при условие, че Брюксел се откаже от политизирането.

"От Брюксел продължават да идват противоположни сигнали. Само че това не са сигнали от хората, не става дума за гражданите, не става дума за бизнеса, предприемачите и работниците. Става дума за затлъстелите, побъркани, оглупели представители на същата тази брюкселска бюрокрация, която буквално робски е подчинила гражданите на ЕС", посочи Захарова.

В тази връзка говорителката на руското МВнР заяви, че призивът на белгийския премиер Барт Де Вевер за нормализиране на отношенията с Москва показва, че все още има малко разум в някои части на Европа, посочи Ройтерс.

Коментарите на Де Вевер, направени в интервю за белгийския вестник "Л'Еко", противоречат на официалната политика на ЕС за поддържане на твърда линия спрямо Москва във връзка с инвазията в Украйна и постепенното преустановяване на използването на руски изкопаеми горива, отбелязва агенцията.

ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Тома

    Отговор
    Важното е че европейците ги търпят и им е гуд

    23:52 18.03.2026

  • 2 койдазнай

    Отговор
    А в свободна Русия, просто им спряха интернета!
    Щото са свободни!

    Коментиран от #11, #18

    23:52 18.03.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Така си е

    Отговор
    гражданите на ЕС са роби и селяните у Банкя също

    23:53 18.03.2026

  • 5 Просто човек

    Отговор
    Мнението на тази алкохоличка няма значение!

    23:53 18.03.2026

  • 6 Горивата и храните поскъпват

    Отговор
    Но инфлацията намалява.
    Смях през сълзи

    23:54 18.03.2026

  • 7 Kaлпазанин

    Отговор
    Истина е , с тези ционистки медии как да е иначе ,няма не искам

    23:54 18.03.2026

  • 8 Всички граждани и селяни

    Отговор
    противоречат на официалната политика на ЕС !

    23:55 18.03.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 По скоро

    Отговор
    си отгледаха глупав народ и сега блее като стадо, докато урсулите го крадат и унищожават!

    23:55 18.03.2026

  • 11 Костадин Костадинов

    Отговор

    До коментар #2 от "койдазнай":

    Не ве, Мъск им спря нета и войната вечи няа да е 3 дена ами 13. Звучи като виц, ама штом братята руснаци разчитат на интернет от Мъск да водят война смятай ква сила съ.

    Коментиран от #29

    23:55 18.03.2026

  • 12 Kaлпазанин

    Отговор
    И от ден на ден с тези идиоти управляващи ЕС оФцете ставаме все по големи офце

    Коментиран от #21

    23:55 18.03.2026

  • 13 гражданите на ЕС не са като роби

    Отговор
    Робите не са си плащали храната, тока и водата

    Коментиран от #19

    23:57 18.03.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Ние

    Отговор
    Страдаме с Еврото.

    23:57 18.03.2026

  • 16 А тъй, точно тъй

    Отговор
    Става дума за затлъстелите, побъркани, оглупели представители на същата тази брюкселска бюрокрация....

    23:58 18.03.2026

  • 17 Тая кака се

    Отговор
    Бъзика , ама е по лошо 😂👋

    23:59 18.03.2026

  • 18 Без майтап

    Отговор

    До коментар #2 от "койдазнай":

    В Русия човешкият живот е нищо . Живота на върхушка е е нещо . То в България не и ли така?

    23:59 18.03.2026

  • 19 Костадин Костадинов

    Отговор

    До коментар #13 от "гражданите на ЕС не са като роби":

    Тъп кумимтар. Личи чи ништо не си чел , освен туй дет беше написано на вратите на кинефъъ в Казанлък преди да го рефрешнат

    00:00 19.03.2026

  • 20 Zахарова

    Отговор
    Скъсах се от вицове. Ама нали това работя,лъжа!

    Коментиран от #23

    00:00 19.03.2026

  • 21 Лъф

    Отговор

    До коментар #12 от "Kaлпазанин":

    Ааааа, ти може да си се родил oфцъ, аз съм лъв! Не можеш да се промениш след 45 годин стригане ! Тъкъф и шъ си отидеш!

    00:01 19.03.2026

  • 22 Костадин Костадинов

    Отговор
    Ама той пък в розовото ЕС штот струва нешто

    00:01 19.03.2026

  • 23 Няма по голям глупак

    1 4 Отговор

    До коментар #20 от "Zахарова":

    от тролея!

    Коментиран от #25

    00:02 19.03.2026

  • 24 има малко разум в някои части на Европа,

    Отговор
    посочи Ройтерс... ама България не е от посочените щото са затлъстелите, побъркани, оглупели представителите на българската бюрокрация....

    00:02 19.03.2026

  • 25 Костадин Костадинов

    Отговор

    До коментар #23 от "Няма по голям глупак":

    Тролея,като дакела е голям човек

    00:03 19.03.2026

  • 26 Тамън ми беше домъчняло за тоя руски

    Отговор
    Па рцал

    00:03 19.03.2026

  • 27 До къде сме

    Отговор
    Стигна ли , на колонката с ракетите да ни бъзикат и пак да ни уважават за човеците говоря не за изродите ……

    00:04 19.03.2026

  • 28 дфдгсгсг

    Отговор
    Най много роби има в СССР 2.0 на Путин

    Коментиран от #33

    00:05 19.03.2026

  • 29 Костадин Костадинов

    Отговор

    До коментар #11 от "Костадин Костадинов":

    Аве ттъ, ако няааш ко да прайш ела ти го нав..ръ. ,Тука няа по голям глуп от тебя

    Коментиран от #36

    00:05 19.03.2026

  Отговор

    6 3 Отговор
    Сложили му един Тутанкамон в един сандък в столицата и той вика че цял свят му завижда.

    00:06 19.03.2026

  • 31 Даскала

    Отговор
    Тая нафсякъди яде фaшки! И по днeса ги разправя тия глyпусти!

    00:06 19.03.2026

  • 32 Руската пропаганда

    Отговор
    Има за цел само глупаците.

    Коментиран от #46, #48

    00:07 19.03.2026

  • 33 Костадин Костадинов

    Отговор

    До коментар #28 от "дфдгсгсг":

    Ти ко мислиш за фолцвагягян 2.0 115 коня бензин ? Глеам един ф мобялито комби за около 1600 eвру

    Коментиран от #45

    00:07 19.03.2026

  • 34 И щом

    Отговор
    инвазията в Украйна трябва да е свързана с използването на руски изкопаеми горива тогава инвазията в ИРАН И ВЕНЕЦУЕЛА с какво трябва да е свързана? А? Робите могат ли да мислят поне?

    00:08 19.03.2026

  • 35 Zахарова

    Отговор
    Сега идеята е да си сменя пола за да не ме открият,нали и аз дъм издирвана, като Вовата

    00:10 19.03.2026

  • 36 Костадин Костадинов

    Отговор

    До коментар #29 от "Костадин Костадинов":

    Ся меня ти немойш ма имитира, затуй на 19-ти та искам с другите преживни от стадото пред урните да блеете задружно

    00:10 19.03.2026

  • 37 аz СВО Победа 80

    Отговор
    Киев за два дня и всьо.🤣🤣🤣

    00:10 19.03.2026

  • 38 Даскала

    Отговор
    Да е жив и здрав Господ, дал е на Зелeто криле, да лети на воля по всички краища на света, а на путинчо е дарил чeрвеева дyпка, да се крие!

    00:11 19.03.2026

  • 39 Горски

    Отговор
    Комисарите от Европейския съюз знаят че след като настъпи краят на Украйна ще настъпи и техния край и са готови да я пожертват. Колко жалко за обикновените украински граждани.....излъгани и оставени със собствените си гърди да спират руските ракети. Положението в Европа е такова, че дали ще си в ЕС или не, вече няма никакво значение. Тая война ще им отнесе главите на "Брюкселските бюрократи" ,така че добре са решили Точно тая война ще прочисти и Европа от евро-гей-ците и разните му толе-раскни организации. Към европейските войнолюбци които отново ще ни загробят...и ще имаме трета , пета национална катастрофа. Укрофашистите се хвалят със закупената от българско правителство ИРИС подарена им да унищожава и да убива. А някой да е казал за похабените милиони. Е хайде да събираме капачки за нашите деца , няма пари за лекарите , че щяла да се вдигне инфлацията, но има пари за прасетата във парламента да се угояват.

    Коментиран от #42

    00:11 19.03.2026

  • 40 Чудо голямо че

    Отговор
    От Брюксел продължават да идват противоположни сигнали. Ние отдавна нито приемаме нито предаваме..пълни атлантически дибили робски

    00:12 19.03.2026

  • 41 Механик

    Отговор
    Удри копейката с фаража!!

    00:12 19.03.2026

  • 42 Криминален профайлър

    Отговор

    До коментар #39 от "Горски":

    Господине, въз основа написаното от вас нахвърлях няколко черти, забележки, и диагноза върху вашия портрет. Вие сте русофил, изкопаемо човекоподобно от нашето соцминало, със силно изпъкнали вежди и със череп свършващ току над веждите. Плешив, космат и одъртял, леко прегърбен, навъсен и с тояга в ръка, озлобен от новите правила в живота! Със соцпенсийката карате на ден с кофичка кисело мляко, но толкова сте и работил. При такива индивиди социалният фактор много лесно отключва шизофренията! Препоръчвам лечение в Карлуково!
    С най добри чувства!

    Коментиран от #50

    00:14 19.03.2026

  • 43 На никой българин не му пука

    Отговор
    За тва дето го пишат "официалната политика на ЕС" По важна му е неофициалната инфлация и как една шепа завършени олигофрени му топят спестяванията

    00:17 19.03.2026

  • 44 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА

    Отговор
    Как пък един клепар не замина за руският рай?.

    00:18 19.03.2026

  • 45 дфдсфсдфсфг

    Отговор

    До коментар #33 от "Костадин Костадинов":

    Купи си Лада лично подписана от диктаторите Путин , Ким и Си

    00:23 19.03.2026

  • 46 Тъй де, ... има логика

    Отговор

    До коментар #32 от "Руската пропаганда":

    руската пропаганда да има за цел само глупаците. Русофилите не им е нужна пропаганда а русофобите принципно са и са били глупаци в исторически план така че има смисъл в съждението ти пич. Можеше просто да напишеш: руската пропаганда има за цел само русофобите и атлантиците ...

    00:27 19.03.2026

  • 47 Соваж бейби

    Отговор
    Абе не са точно роби ,като стане тежко народа излиза на протести ,бие се с полицията , хвърлят се павета и се палят банки ,магазини ....В Русия нали сте добре нямате протести ,при вас е спокойно всичко в ред къде са по роби не знам ?По едно дърво най добре за всички политици и се оправи положението че вече се самозабравят всичките.

    00:27 19.03.2026

  • 48 Така е

    Отговор

    До коментар #32 от "Руската пропаганда":

    Затова пропадналият и залят от фашизъм запад уцелва точно глупака за пропаганда и лъжи срещу Русия.

    00:30 19.03.2026

  • 49 Даскала

    Отговор
    Защо след толкова новини за кораби, заводи, огньове, складове, велосипеди, още ми пискате за пабеда на путин! Ами сeляните дето искали армията да се изтегли от Украйна за да ги освободи от робството на путин, който им изклал добитъка, за да ги остави без поминък и да ги прати ма фронта означава само едно! Революция и разпад!

    00:32 19.03.2026

  • 50 Горски

    Отговор

    До коментар #42 от "Криминален профайлър":

    Аз мисля, че ти си един педал, който е бил ученик на И. Калушев, който се е възползвал от теб и те е изплюл като дъвка.Болеше ли те много, е вярно болката минава, но срамът остава за цял живот. Поне плащаше ли ти хубаво за услугите, които предлагаше? Да вярно е русофил съм, но на вас това хич не ви харесва.

    Коментиран от #51

    00:32 19.03.2026

  • 51 Криминален профайлър

    Отговор

    До коментар #50 от "Горски":

    Господине, споменах нещо за чepеп без чело не за да ви нагрубя, а да помогна! Ето че вие въз основа на собствените си предположения, правите собствени предположения и обявявате последните за факт! Не е хубаво така! Продължавайте да работите върху себе си!
    Искрено ваш криминален профайлър!

    00:40 19.03.2026

