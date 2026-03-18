Мария Захарова: Европейските бюрократи са подчинили гражданите на ЕС като роби

Отказвайки се от руските енергийни ресурси, европейската бюрокрация е подчинила собствените си граждани като роби, заяви на брифинг говорителката на руското външно министерство Мария Захарова, цитирана от ТАСС, пише БТА.
Тя припомни, че на 9 март президентът на Русия Владимир Путин за пореден път е заявил, че Москва е готова за съвместна работа с ЕС по въпроса за доставките на енергоресурси при условие, че Брюксел се откаже от политизирането.
"От Брюксел продължават да идват противоположни сигнали. Само че това не са сигнали от хората, не става дума за гражданите, не става дума за бизнеса, предприемачите и работниците. Става дума за затлъстелите, побъркани, оглупели представители на същата тази брюкселска бюрокрация, която буквално робски е подчинила гражданите на ЕС", посочи Захарова.
В тази връзка говорителката на руското МВнР заяви, че призивът на белгийския премиер Барт Де Вевер за нормализиране на отношенията с Москва показва, че все още има малко разум в някои части на Европа, посочи Ройтерс.
Коментарите на Де Вевер, направени в интервю за белгийския вестник "Л'Еко", противоречат на официалната политика на ЕС за поддържане на твърда линия спрямо Москва във връзка с инвазията в Украйна и постепенното преустановяване на използването на руски изкопаеми горива, отбелязва агенцията.
Според съобщения от Брюксел, ЕС иска да въведе забрана за внос на руски петрол от 2027 г.
2 койдазнай
Щото са свободни!
6 Горивата и храните поскъпват
Смях през сълзи
23:54 18.03.2026
11 Костадин Костадинов
До коментар #2 от "койдазнай":Не ве, Мъск им спря нета и войната вечи няа да е 3 дена ами 13. Звучи като виц, ама штом братята руснаци разчитат на интернет от Мъск да водят война смятай ква сила съ.
Коментиран от #29
23:55 18.03.2026
13 гражданите на ЕС не са като роби
Коментиран от #19
16 А тъй, точно тъй
18 Без майтап
До коментар #2 от "койдазнай":В Русия човешкият живот е нищо . Живота на върхушка е е нещо . То в България не и ли така?
23:59 18.03.2026
19 Костадин Костадинов
До коментар #13 от "гражданите на ЕС не са като роби":Тъп кумимтар. Личи чи ништо не си чел , освен туй дет беше написано на вратите на кинефъъ в Казанлък преди да го рефрешнат
00:00 19.03.2026
21 Лъф
До коментар #12 от "Kaлпазанин":Ааааа, ти може да си се родил oфцъ, аз съм лъв! Не можеш да се промениш след 45 годин стригане ! Тъкъф и шъ си отидеш!
00:01 19.03.2026
23 Няма по голям глупак
До коментар #20 от "Zахарова":от тролея!
Коментиран от #25
00:02 19.03.2026
25 Костадин Костадинов
До коментар #23 от "Няма по голям глупак":Тролея,като дакела е голям човек
00:03 19.03.2026
28 дфдгсгсг
Коментиран от #33
00:05 19.03.2026
29 Костадин Костадинов
До коментар #11 от "Костадин Костадинов":Аве ттъ, ако няааш ко да прайш ела ти го нав..ръ. ,Тука няа по голям глуп от тебя
Коментиран от #36
00:05 19.03.2026
32 Руската пропаганда
Коментиран от #46, #48
00:07 19.03.2026
33 Костадин Костадинов
До коментар #28 от "дфдгсгсг":Ти ко мислиш за фолцвагягян 2.0 115 коня бензин ? Глеам един ф мобялито комби за около 1600 eвру
Коментиран от #45
00:07 19.03.2026
36 Костадин Костадинов
До коментар #29 от "Костадин Костадинов":Ся меня ти немойш ма имитира, затуй на 19-ти та искам с другите преживни от стадото пред урните да блеете задружно
00:10 19.03.2026
39 Горски
Коментиран от #42
00:11 19.03.2026
42 Криминален профайлър
До коментар #39 от "Горски":Господине, въз основа написаното от вас нахвърлях няколко черти, забележки, и диагноза върху вашия портрет. Вие сте русофил, изкопаемо човекоподобно от нашето соцминало, със силно изпъкнали вежди и със череп свършващ току над веждите. Плешив, космат и одъртял, леко прегърбен, навъсен и с тояга в ръка, озлобен от новите правила в живота! Със соцпенсийката карате на ден с кофичка кисело мляко, но толкова сте и работил. При такива индивиди социалният фактор много лесно отключва шизофренията! Препоръчвам лечение в Карлуково!
С най добри чувства!
Коментиран от #50
00:14 19.03.2026
45 дфдсфсдфсфг
До коментар #33 от "Костадин Костадинов":Купи си Лада лично подписана от диктаторите Путин , Ким и Си
00:23 19.03.2026
46 Тъй де, ... има логика
До коментар #32 от "Руската пропаганда":руската пропаганда да има за цел само глупаците. Русофилите не им е нужна пропаганда а русофобите принципно са и са били глупаци в исторически план така че има смисъл в съждението ти пич. Можеше просто да напишеш: руската пропаганда има за цел само русофобите и атлантиците ...
00:27 19.03.2026
48 Така е
До коментар #32 от "Руската пропаганда":Затова пропадналият и залят от фашизъм запад уцелва точно глупака за пропаганда и лъжи срещу Русия.
00:30 19.03.2026
50 Горски
До коментар #42 от "Криминален профайлър":Аз мисля, че ти си един педал, който е бил ученик на И. Калушев, който се е възползвал от теб и те е изплюл като дъвка.Болеше ли те много, е вярно болката минава, но срамът остава за цял живот. Поне плащаше ли ти хубаво за услугите, които предлагаше? Да вярно е русофил съм, но на вас това хич не ви харесва.
Коментиран от #51
00:32 19.03.2026
51 Криминален профайлър
До коментар #50 от "Горски":Господине, споменах нещо за чepеп без чело не за да ви нагрубя, а да помогна! Ето че вие въз основа на собствените си предположения, правите собствени предположения и обявявате последните за факт! Не е хубаво така! Продължавайте да работите върху себе си!
Искрено ваш криминален профайлър!
00:40 19.03.2026