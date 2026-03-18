Мачът на Григор Димитров в Маями бе отложен заради дъжд

Единственият българин в тенис елита Григор Димитров ще се изправи срещу Рафаел Колиньон в четвъртък в първи кръг на "Мастърс" турнира в Маями. Началото на срещата се забави от проливния дъжд във Флорида, поради което организаторите наложиха промяна в програмата за деня. Така от графика на кортовете отпадна именно двубоя на Гришо, който ще се надява да го изиграе в четвъртък, ако времето позволи.

Както е известно, Колиньон елиминира Гришо на турнира в Бризбън в началото на годината. Това беше и началото на труден период за най-добрия ни тенисист, който през настоящия сезон за съжаление не намира топ формата си. Това е продължение на трудни 14 месеца за Димитров, който навлезе в серия от четири поражения.

В Индиън Уелс Григор показа признаци на подобрение с трисетовата победа над Терънс Атман, преди да бъде отстранен от Карлос Алкарас.