Мачът на Григор Димитров в Маями бе отложен заради дъжд

18 Март, 2026 23:22 464 1

Колиньон елиминира Гришо на турнира в Бризбън в началото на годината

Мачът на Григор Димитров в Маями бе отложен заради дъжд - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Единственият българин в тенис елита Григор Димитров ще се изправи срещу Рафаел Колиньон в четвъртък в първи кръг на "Мастърс" турнира в Маями. Началото на срещата се забави от проливния дъжд във Флорида, поради което организаторите наложиха промяна в програмата за деня. Така от графика на кортовете отпадна именно двубоя на Гришо, който ще се надява да го изиграе в четвъртък, ако времето позволи.

Както е известно, Колиньон елиминира Гришо на турнира в Бризбън в началото на годината. Това беше и началото на труден период за най-добрия ни тенисист, който през настоящия сезон за съжаление не намира топ формата си. Това е продължение на трудни 14 месеца за Димитров, който навлезе в серия от четири поражения.

В Индиън Уелс Григор показа признаци на подобрение с трисетовата победа над Терънс Атман, преди да бъде отстранен от Карлос Алкарас.


Свързани новини


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

