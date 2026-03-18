Тотнъм се опита, но Атлетико успя да постигна целта си

Атлетико Мадрид загуби с 2:3 гостуването си на Тотнъм от осминафиналите в Шампионската лига, но се класира за следващата фаза благодарение на разгромния си успех с 4:0 в първата среща. На четвъртфиналите съперник на тима на Диего Симеоне ще е Барселона.

"Шпорите", които бяха лишени от голям брой основни футболисти, изиграха може би най-добрия си мач под ръководството на Игор Тудор. Лондончани на два пъти повеждаха с голове на Рандал Коло Муани (30') и Чави Симонс (45'), но Атлетико изравняваше с попадения на Хулиан Алварес (47) и Давид Ханцко (75'). В добавеното време Симонс се разписа още веднъж, този път от дузпа, и донесе победата за престиж на Тотнъм.

Първата възможност за Тотнъм се откри пред Матис Тел, но неговият слаб изстрел не подложи на изпитание Хуан Мусо. Малко по-късно Коло Муани се озова на добра позиция в наказателното поле, но не можа да обработи топката. В 15-ата минута комбинация с едно докосване изведе Маркос Йоренте до аутлинията, но след неговото центриране бранител на Тотнъм изчисти топката пред голлинията.

В 22-рата минута Матис Тел овладя топката с гръб към вратата, обърна се и шутира, но Мусо отново спаси с лекота. В 24-тата французинът показа скоростта си и надбяга Льо Норман, но Мусо изби удара му в корнер. Тотнъм се опитваше да атакува на висока скорост, но солидната преднина от първия мач позволяваше на Атлетико да играе с голямо спокойствие и да отбива атаките на домакините.

В 30-ата минута обаче "дюшекчиите" се пропукаха. Центриране от десния фланг на Матис Тел завари неподготвена защитата пред Мусо и Рандал Коло Муани майсторски насочи топката с глава в мрежата за 1:0. Атлетико можеше да отговори още в следващата така, но Викарио се справи с изстреля на Адемола Луукман.

В 35-ата минута Тотнъм беше изключително близо до втори гол. Чави Симонс технично отклони топката към нахлуващия в наказателното поле Матис Тел, но бившият нападател на Байерн (Мюнхен) стреля право в Хуан Мусо. До края на полувремето Атлетико успя да притъпи домакинския натиск, макар че Мусооще веднъж трябваше да се намесва след удар на Тел.

Активизацията на мадридчани доведе до две опасни положения пред Викарио. В първия случай далечен удар на Хулиан Алварес профуча на сантиметри над напречната греда, а след това рикоширал изстрел на Джулиано Симеоне накара италианския страж на Тотнъм да прави бляскаво спасяване.

В началото на втората част Атлетико стигна до изравняване. Всичко започна с една отнета топка пред наказателното поле на "дюшекчиите", а последвалата контра се разви светкавично и Хулиан Алварес разстреля Викарио с мощен шут под гредата.

Тотнъм обаче нямаше намерение да се предава и в 52-ата минута отново излезе напред в резултата. Чави Симонс получи топката от Арчи Грей около границата на наказателното поле и с много прецизен изстрел направи безпомощен Мусо. Малко по-късно Адемола Луукман блъсна Раду Драгушин и получи жълт картон от съдията Даниел Зийберт. В разправията се включи и Педро Поро, който също беше официално предупреден.

Попадението вдъхна още повече сили на "шпорите" и само отличната намеса на Хуан Мусо попречи на Педро Поро да направи резултата 3:1. Аржентинецът парира и удар с глава на Раду Драгушин, а секунди след това действията се пренесоха пред другата врата и Викарио парира изстрел отблизо на Матео Руджери.

В средата на втората част Диего Симеоне предприе двойна смяна, като пусна Александър Сьорлот и Коке на мястото на Адемола Луукман и Науел Молина. Това доведе и до вътрешни размествания, като Йоренте заигра на десния фланг на защитата. За Тотнъм пък се появи Дестини Удоджи вместо Драгушин.

В 69-ата минута Хулиан Алварес за пореден път демонстрира огромната си класа, но не успя да преодолее Викарио от малък ъгъл. Атлетико обаче видимо заигхра по-добре и вече не позволяваше на домакините да застрашават вратата на Мусо. Така се стигна до 75-ата минута, когато Алварес центрира от корнер, а Давид Ханцко засече с глава топката на близката греда за 2:2.

Този гол на практика сложи край на интригата около това кой ще продължи напред. Тотнъм нямаше нито време, нито сили да преследва някакво чудо, докато Атлетико умело държеше съперника си далеч от вратата на Мусо.

Все пак, в 89-ата минута "шпорите" получиха дузпа, отсъдена за нарушение на появилия се от пейката Хосе Хименес срещу Чави Симонс. Самият нидерландец изпълни наказателния удар и донесе успеха за престиж на Тотнъм.