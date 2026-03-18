Голям скандал с малтретиране на деца разтърси Бундеслигата

18 Март, 2026 23:29 635 2

Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Бивш футболен треньор на деца, работил в отбора от Бундеслигата Кьолн, е задържан по подозрение в малтретиране на деца, съобщи ДПА.

Прокуратурата на Мюнхен заяви, че разследва два случая. Предполагаемите жертви са били на 10 и 12 години по време на съответните инциденти. Твърди се, че единият от инцидентите се е случил в района на Мюнхен, а другият в Кьолн.

Вестник „Билд“ съобщи, че двата инцидента са се случили през 2009 и 2014 г. Обвиняемият е работил в школата на Кьолн между 2009 и 2011 г.

Клубът от Бундеслигата заяви, че не е бил напълно наясно с обвиненията, докато не са се свързали с тях прокурорите.

„В нито един момент не е имало основания за подозрение. В Кьолн приемаме изключително сериозно въпроса за закрилата на децата и младежите“, се казва в изявление, като се добавя, че клубът сътрудничи напълно за изясняване на фактите и е реагирал незабавно на властите.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

  • 1 Kaлпазанин

    0 1 Отговор
    Да повишиш тон на дете ,в германистан се счита за малтретиране ,не случайно вече не се знае кой какво е мъжко ли женско ли триполови ли ????

    23:58 18.03.2026

  • 2 И там явно е пълно

    0 0 Отговор
    с атлантически педофили

    00:31 19.03.2026

