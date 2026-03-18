Голям скандал с малтретиране на деца разтърси Бундеслигата

Бивш футболен треньор на деца, работил в отбора от Бундеслигата Кьолн, е задържан по подозрение в малтретиране на деца, съобщи ДПА.

Прокуратурата на Мюнхен заяви, че разследва два случая. Предполагаемите жертви са били на 10 и 12 години по време на съответните инциденти. Твърди се, че единият от инцидентите се е случил в района на Мюнхен, а другият в Кьолн.

Вестник „Билд“ съобщи, че двата инцидента са се случили през 2009 и 2014 г. Обвиняемият е работил в школата на Кьолн между 2009 и 2011 г.

Клубът от Бундеслигата заяви, че не е бил напълно наясно с обвиненията, докато не са се свързали с тях прокурорите.

„В нито един момент не е имало основания за подозрение. В Кьолн приемаме изключително сериозно въпроса за закрилата на децата и младежите“, се казва в изявление, като се добавя, че клубът сътрудничи напълно за изясняване на фактите и е реагирал незабавно на властите.