Гриша Ганчев скочи на федерацията по борба

Бившият собственик на ЦСКА и спонсор на различни спортове и клубове Гриша Ганчев публикува в Инстаграм своята позиция относно случващото се във федерацията по борба.

Той коментира решението на 50 клуба в борбата да внесат искане за свикване на извънредно Общо събрание, което има за основна цел да смени ръководството в лицето на председателя Станка Златева.

"Крайно време е да се спре с терора погазване на детски и младежки мечти. Да се спре с жестокия расизъм, който насади симпатичната дама и милициорите и в най-древния и успешен бьлгарски спорт", сподели Гриша Ганчев.