Златан потвърди: Отивам на Мондиал 2026!

Легендарният Златан Ибрахимович ще бъде част от Световното първенство по футбол през 2026 г., но не на терена, а като част от звездния екип на американския гигант Fox Sports. Една от най-ярките личности в историята на футбола ще влезе в нова роля, която изглежда му приляга естествено – тази на телевизионен анализатор.

Шведската суперзвезда потвърди новината в социалната мрежа X, обявявайки, че се присъединява към отразяването на турнира в САЩ от самия му старт на 11 юни. В типичния си стил Ибрахимович написа: „Световното първенство през 2026 г. ще бъде най-доброто за всички времена! Радвам се да съобщя, че това лято се присъединявам към Fox Sports в САЩ, за да отразявам първенството. Пак заповядай, Америка!“

От Fox Sports обявиха Ибрахимович като ключово попълнение в екипа си, като това ще бъде официалният му дебют като студиен анализатор. Телевизионната мрежа подчерта, че неговото участие няма да бъде просто епизодична поява, а водеща роля в анализите на най-голямото Световно първенство досега, включващо 48 отбора и провеждащо се в САЩ, Мексико и Канада.