Златан потвърди: Отивам на Мондиал 2026!

Златан потвърди: Отивам на Мондиал 2026!

18 Март, 2026 22:30 536 0

Една от най-ярките личности в историята на футбола ще влезе в нова роля, която изглежда му приляга естествено – тази на телевизионен анализатор

Златан потвърди: Отивам на Мондиал 2026! - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Легендарният Златан Ибрахимович ще бъде част от Световното първенство по футбол през 2026 г., но не на терена, а като част от звездния екип на американския гигант Fox Sports. Една от най-ярките личности в историята на футбола ще влезе в нова роля, която изглежда му приляга естествено – тази на телевизионен анализатор.

Шведската суперзвезда потвърди новината в социалната мрежа X, обявявайки, че се присъединява към отразяването на турнира в САЩ от самия му старт на 11 юни. В типичния си стил Ибрахимович написа: „Световното първенство през 2026 г. ще бъде най-доброто за всички времена! Радвам се да съобщя, че това лято се присъединявам към Fox Sports в САЩ, за да отразявам първенството. Пак заповядай, Америка!“

От Fox Sports обявиха Ибрахимович като ключово попълнение в екипа си, като това ще бъде официалният му дебют като студиен анализатор. Телевизионната мрежа подчерта, че неговото участие няма да бъде просто епизодична поява, а водеща роля в анализите на най-голямото Световно първенство досега, включващо 48 отбора и провеждащо се в САЩ, Мексико и Канада.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

