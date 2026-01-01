Владимир Зографски с историческо класиране за България на „Четирите шанци“

Владимир Зографски написа нова златна страница в българските ски скокове, след като постигна изключително класиране на престижния турнир „Четирите шанци“ в Гармиш-Партенкирхен, Германия. 32-годишният състезател от Самоков се нареди на 14-о място, с което изравни най-доброто постижение на наш сънародник на тази шанца – рекорд, поставен от Владимир Брейчев още на 1 януари 1988 година.
Зографски впечатли с два стабилни скока – 131 и 132 метра, които му донесоха общо 251,8 точки. В първия кръг той успя да изпревари японеца Наоки Накамура с минимална разлика от 0,3 точки, демонстрирайки хладнокръвие и отлична техника.
В надпреварата триумфира словенецът Домен Превц, който се отличи с феноменални скокове от 143 и 141 метра и събра 303,1 точки. Това бе десетият му пореден подиум в стартове от Световната купа по ски скокове – истинско постижение за младия словенец.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Не,че нещо,ама...
Коментиран от #5
18:19 01.01.2026
2 Опааа
18:23 01.01.2026
3 Хер Флик от Гестапо
Коментиран от #4, #7
18:30 01.01.2026
4 От Съпротивата
До коментар #3 от "Хер Флик от Гестапо":Той не тренира в България бе,кух
Коментиран от #6
18:44 01.01.2026
5 Не че нещо
До коментар #1 от "Не,че нещо,ама...":Ама ски шанца виждал ли си от близко ,после се качи горе само и ще разбереш
18:48 01.01.2026
6 Аффф
До коментар #4 от "От Съпротивата":Чи си ми умен бре как да тренира в БГ то кат няма шанца
18:49 01.01.2026
7 Хухуху
До коментар #3 от "Хер Флик от Гестапо":Диванните експерти могат да скачат само от леглото на пода ,с две засилвания
18:51 01.01.2026
8 Летвите
19:28 01.01.2026