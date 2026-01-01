Новини
Владимир Зографски с историческо класиране за България на „Четирите шанци“

1 Януари, 2026 18:12 909 8

Той изравни постижението на Владимир Брейчев от 1988 година

Владимир Зографски с историческо класиране за България на „Четирите шанци“ - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Владимир Зографски написа нова златна страница в българските ски скокове, след като постигна изключително класиране на престижния турнир „Четирите шанци“ в Гармиш-Партенкирхен, Германия. 32-годишният състезател от Самоков се нареди на 14-о място, с което изравни най-доброто постижение на наш сънародник на тази шанца – рекорд, поставен от Владимир Брейчев още на 1 януари 1988 година.

Зографски впечатли с два стабилни скока – 131 и 132 метра, които му донесоха общо 251,8 точки. В първия кръг той успя да изпревари японеца Наоки Накамура с минимална разлика от 0,3 точки, демонстрирайки хладнокръвие и отлична техника.

В надпреварата триумфира словенецът Домен Превц, който се отличи с феноменални скокове от 143 и 141 метра и събра 303,1 точки. Това бе десетият му пореден подиум в стартове от Световната купа по ски скокове – истинско постижение за младия словенец.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Не,че нещо,ама...

    5 4 Отговор
    Този,освен 5-6 класирания на 14-място, няколко дисквалификации за нередовен костюм, нещо друго постигнал ли е? Федерацията да спре да му плаща, е 6а го туриста.

    Коментиран от #5

    18:19 01.01.2026

  • 2 Опааа

    5 0 Отговор
    Златна страница😆 14-то място…😆 Изключително класиране😆 Лазароооов! Мисиркоооо!

    18:23 01.01.2026

  • 3 Хер Флик от Гестапо

    1 5 Отговор
    Диванните експерти , да се опитат да скочат със ски 3 метра, после да си направят труда да се качат на шанца и само да погледнат от горе.... ААА в България няма шанца..... Трудно ще е! После да да хранят момчето, дето е постигало нещо, въпреки държавата, не благодарение на..... Поздравления за Зографски!

    Коментиран от #4, #7

    18:30 01.01.2026

  • 4 От Съпротивата

    3 0 Отговор

    До коментар #3 от "Хер Флик от Гестапо":

    Той не тренира в България бе,кух

    Коментиран от #6

    18:44 01.01.2026

  • 5 Не че нещо

    1 1 Отговор

    До коментар #1 от "Не,че нещо,ама...":

    Ама ски шанца виждал ли си от близко ,после се качи горе само и ще разбереш

    18:48 01.01.2026

  • 6 Аффф

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "От Съпротивата":

    Чи си ми умен бре как да тренира в БГ то кат няма шанца

    18:49 01.01.2026

  • 7 Хухуху

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "Хер Флик от Гестапо":

    Диванните експерти могат да скачат само от леглото на пода ,с две засилвания

    18:51 01.01.2026

  • 8 Летвите

    0 0 Отговор
    Да му ръкопляскаме ли, че скочил с две летви на краката и завършил 14? Глупав и безсмислен "спорт". Който иска да си вдига адреналина да си плаща от джоба или да си намери спонсори.

    19:28 01.01.2026

