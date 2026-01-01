Владимир Зографски с историческо класиране за България на „Четирите шанци“

Владимир Зографски написа нова златна страница в българските ски скокове, след като постигна изключително класиране на престижния турнир „Четирите шанци“ в Гармиш-Партенкирхен, Германия. 32-годишният състезател от Самоков се нареди на 14-о място, с което изравни най-доброто постижение на наш сънародник на тази шанца – рекорд, поставен от Владимир Брейчев още на 1 януари 1988 година.

Зографски впечатли с два стабилни скока – 131 и 132 метра, които му донесоха общо 251,8 точки. В първия кръг той успя да изпревари японеца Наоки Накамура с минимална разлика от 0,3 точки, демонстрирайки хладнокръвие и отлична техника.

В надпреварата триумфира словенецът Домен Превц, който се отличи с феноменални скокове от 143 и 141 метра и събра 303,1 точки. Това бе десетият му пореден подиум в стартове от Световната купа по ски скокове – истинско постижение за младия словенец.