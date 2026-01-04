Челси измъкна равенство срещу Манчестър Сити на "Етихад"

Вълнуващият сблъсък между Манчестър Сити и Челси от 20-ия кръг на Висшата лига завърши без победител – 1:1, след истинска драма в заключителните минути на двубоя, игран на стадион "Етихад".

Домакините от Манчестър Сити поведоха в резултата малко преди почивката, когато Тижани Райндерс се разписа с прецизен удар в 42-ата минута, давайки предимство на "гражданите" и изпращайки феновете в екстаз.

Въпреки натиска на Сити през втората част, "сините" от Лондон не се предадоха. В добавеното време на срещата Енцо Фернандес се възползва от неразбирателство в защитата на домакините и с хладнокръвен завършек донесе ценна точка за Челси, с което буквално "открадна" равенството под носа на шампионите.

След този резултат Манчестър Сити е на второ място във временното класиране с 42 точки – колкото има и Астън Вила, но "гражданите" са с по-добра голова разлика. Челси заема петата позиция с актив от 31 точки, като продължава битката за място в топ 4.







