Формула 1 се завръща в Китай: Пълна програма за Гран при на Шанхай

10 Март, 2026 16:39 569 1

Зрителите ще станат свидетели на първия спринт за сезона

Формула 1 се завръща в Китай: Пълна програма за Гран при на Шанхай - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Този уикенд Формула 1 отново ще разтърси пистата в Шанхай! След дълго отсъствие, Китай отново посреща елита на моторните спортове, а надпреварата обещава да бъде истински спектакъл. Освен традиционното състезание, зрителите ще станат свидетели и на първия спринт за сезона – едно от най-очакваните нововъведения през 2026 година.

Какво ни очаква в Гран при на Китай?

Три дни, изпълнени с емоции, битки за позиции и неочаквани обрати – такава е програмата на втория кръг от шампионата.

Ето и подробен график на всички ключови моменти:

Петък, 13 март

- 05:30 ч. – Свободна тренировка: Пилотите ще имат възможност да усетят трасето и да настроят болидите си за предстоящите изпитания.

- 09:30 ч. – Квалификация за спринта: Тук ще се определи стартовата решетка за съботния мини-маратон.

Събота, 14 март

- 05:00 ч. – Спринт (19 обиколки): Кратка, но изключително динамична надпревара, която ще донесе допълнителни точки и ще разпали страстите на феновете.

- 09:00 ч. – Квалификация за основното състезание: Време е за решителните обиколки, които ще определят кой ще застане на полпозишън в неделя.

Неделя, 15 март

- 09:00 ч. – Гран при на Китай (56 обиколки): Кулминацията на уикенда – голямото състезание, в което ще се реши кой ще триумфира на легендарната писта в Шанхай.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Новичок

    1 0 Отговор
    Ехе авторе,спринтове имаше и миналата година бре нововъведения.Пфу...

    16:51 10.03.2026

