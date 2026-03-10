Съдийската комисия каза мнението си за дузпата на Левски срещу Локомотив Пловдив (ВИДЕО)

Вълна от коментари и разгорещени спорове заля футболните среди след ключовия двубой между Левски и Локомотив Пловдив от XXV кръг на efbet Лига. Централна тема стана отсъдената дузпа, която донесе минималната, но ценна победа на "сините" с 1:0.

В традиционната си рубрика "На фокус" Съдийската комисия към БФС хвърли светлина върху най-оспорваната ситуация от кръга и даде своето експертно становище. Според официалния анализ, решението на главния съдия Димитър Димитров да посочи бялата точка е напълно обосновано. В детайлния разбор се посочва, че Армстронг Око-Флекс, играчът на Левски, е навлязъл дълбоко в наказателното поле, владеейки топката. С майсторско залъгващо движение с десния крак той успява да излъже защитника с номер 23 от Локомотив, който вместо да играе с топката, извършва непозволен контакт с опорния крак на нападателя в синьо. В резултат на това нарушение и двамата футболисти се строполяват на тревата, а реферът, позициониран отлично, незабавно отсъжда 11-метров наказателен удар.

"Това е явен фаул, който не може да бъде подминат, независимо къде на терена се случва подобно действие", категорични са от Съдийската комисия. ВАР системата също се намесва, като щателно преглежда ситуацията от всички възможни ъгли. Технологията потвърждава първоначалното решение на съдията, намирайки неоспорими доказателства за нарушението.

От комисията подчертават, че ако дузпата не беше отсъдена в реално време, задължително щеше да последва ВАР намеса и преразглеждане на ситуацията за евентуално пропуснато нарушение. Така, след задълбочен анализ и експертна оценка, Съдийската комисия окончателно застана зад решението, което донесе трите точки на Левски.

Ето цялото видео със спорните ситуации от кръга: