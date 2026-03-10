Новини
Спорт »
Бг футбол »
Съдийската комисия каза мнението си за дузпата на Левски срещу Локомотив Пловдив (ВИДЕО)

Съдийската комисия каза мнението си за дузпата на Левски срещу Локомотив Пловдив (ВИДЕО)

10 Март, 2026 17:42 513 7

  • дузпа-
  • левски-
  • локомотив пловдив-
  • efbet лига-
  • съдийска комисия-
  • вар-
  • футболни новини-
  • спорни ситуации-
  • анализ

От БФС показаха още спорни ситуации от кръга в Първа лига

Съдийската комисия каза мнението си за дузпата на Левски срещу Локомотив Пловдив (ВИДЕО) - 1
Снимка: Факти.БГ
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Вълна от коментари и разгорещени спорове заля футболните среди след ключовия двубой между Левски и Локомотив Пловдив от XXV кръг на efbet Лига. Централна тема стана отсъдената дузпа, която донесе минималната, но ценна победа на "сините" с 1:0.

В традиционната си рубрика "На фокус" Съдийската комисия към БФС хвърли светлина върху най-оспорваната ситуация от кръга и даде своето експертно становище. Според официалния анализ, решението на главния съдия Димитър Димитров да посочи бялата точка е напълно обосновано. В детайлния разбор се посочва, че Армстронг Око-Флекс, играчът на Левски, е навлязъл дълбоко в наказателното поле, владеейки топката. С майсторско залъгващо движение с десния крак той успява да излъже защитника с номер 23 от Локомотив, който вместо да играе с топката, извършва непозволен контакт с опорния крак на нападателя в синьо. В резултат на това нарушение и двамата футболисти се строполяват на тревата, а реферът, позициониран отлично, незабавно отсъжда 11-метров наказателен удар.

"Това е явен фаул, който не може да бъде подминат, независимо къде на терена се случва подобно действие", категорични са от Съдийската комисия. ВАР системата също се намесва, като щателно преглежда ситуацията от всички възможни ъгли. Технологията потвърждава първоначалното решение на съдията, намирайки неоспорими доказателства за нарушението.

От комисията подчертават, че ако дузпата не беше отсъдена в реално време, задължително щеше да последва ВАР намеса и преразглеждане на ситуацията за евентуално пропуснато нарушение. Така, след задълбочен анализ и експертна оценка, Съдийската комисия окончателно застана зад решението, което донесе трите точки на Левски.

Ето цялото видео със спорните ситуации от кръга:


Поставете оценка:
Оценка 1 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Сзо

    4 0 Отговор
    Може ли съдийската комисия да каже че дузпата е необоснована. Гарван гарвану око не вади. Плюс това срещу Гонзо не се рита.

    17:49 10.03.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 ДрБр

    2 0 Отговор
    Колко ви плащат от Лесна Подуйями?

    17:51 10.03.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Инджинерина

    2 0 Отговор
    Сме ш нии цииии !!!! И какво ще спечели от това бг футбола.Ще направите синитеВенци шампиони и после ще ни се смее цяла Европа.Добре,че няма отбор от монахини,че и от ще паднат.

    17:54 10.03.2026

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове