Новини
Спорт »
Световен футбол »
Гуардиола изригна: Може би вие ги разбирате нещата по-добре от мен

Гуардиола изригна: Може би вие ги разбирате нещата по-добре от мен

5 Януари, 2026 09:29 760 1

  • манчестър сити-
  • пеп гуардиола-
  • футбол-
  • енцо фернандес-
  • челси-
  • висша лига

Пеп не скри раздразнението си от въпросите на журналистите и защити представянето на своите момчета

Гуардиола изригна: Може би вие ги разбирате нещата по-добре от мен - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Мениджърът на Манчестър Сити Пеп Гуардиола влезе в обяснителен режим след равенството 1:1 срещу Челси на „Етихад“. Испанецът категорично не се съгласи с мнението, че „гражданите“ са изпуснали контрола върху дербито в края, което позволи на Енцо Фернандес да донесе точката за „сините“.

Пеп не скри раздразнението си от въпросите на журналистите и защити представянето на своите момчета.

„Не съм съгласен, че изпуснахме мача. Те вкараха гол и затова сега правите такива анализи. Разбира се, че вдигнаха оборотите, пресираха ни здраво и имаха своите моменти, защото ние сбъркахме две топки в началото на второто полувреме. Но ако мислите, че те са обърнали развоя на срещата – добре. Може би вие ги разбирате нещата по-добре от мен“, отсече Гуардиола.

Специалистът напомни на критиците, че срещу Сити не е излязъл случаен отбор, а тим, пълен със скъпо платени звезди.

„Челси е световен шампион. Там не играят юноши, а футболисти от топ ниво. Да контролираш мача срещу тях за пълни 90 минути е почти невъзможно. Изпуснахме шансовете си след почивката – имахме четири или пет ситуации, в които бяхме двама на един или трима на двама. Талантите ни се опитаха да затворят мача, но този път не се получи“, призна испанецът.

Въпреки разочарованието от хикса, Пеп похвали раздаването на футболистите си: „Статистиката е едно, но ефективността в последната третина е това, което решава всичко. Иначе като защита, тичане и игра бяхме изключителни.“

Относно битката за титлата и изоставането от шест точки от Арсенал, Гуардиола остана лаконичен: „Сега ще възстановим силите и ще видим какво ще стане в сряда.“


Поставете оценка:
Оценка 5 от 4 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Прав е!

    0 0 Отговор
    Аман от мисирки и "разбирачи" на маса.

    09:44 05.01.2026

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ