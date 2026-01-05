Гуардиола изригна: Може би вие ги разбирате нещата по-добре от мен

Мениджърът на Манчестър Сити Пеп Гуардиола влезе в обяснителен режим след равенството 1:1 срещу Челси на „Етихад“. Испанецът категорично не се съгласи с мнението, че „гражданите“ са изпуснали контрола върху дербито в края, което позволи на Енцо Фернандес да донесе точката за „сините“.

Пеп не скри раздразнението си от въпросите на журналистите и защити представянето на своите момчета.

„Не съм съгласен, че изпуснахме мача. Те вкараха гол и затова сега правите такива анализи. Разбира се, че вдигнаха оборотите, пресираха ни здраво и имаха своите моменти, защото ние сбъркахме две топки в началото на второто полувреме. Но ако мислите, че те са обърнали развоя на срещата – добре. Може би вие ги разбирате нещата по-добре от мен“, отсече Гуардиола.

Специалистът напомни на критиците, че срещу Сити не е излязъл случаен отбор, а тим, пълен със скъпо платени звезди.

„Челси е световен шампион. Там не играят юноши, а футболисти от топ ниво. Да контролираш мача срещу тях за пълни 90 минути е почти невъзможно. Изпуснахме шансовете си след почивката – имахме четири или пет ситуации, в които бяхме двама на един или трима на двама. Талантите ни се опитаха да затворят мача, но този път не се получи“, призна испанецът.

Въпреки разочарованието от хикса, Пеп похвали раздаването на футболистите си: „Статистиката е едно, но ефективността в последната третина е това, което решава всичко. Иначе като защита, тичане и игра бяхме изключителни.“

Относно битката за титлата и изоставането от шест точки от Арсенал, Гуардиола остана лаконичен: „Сега ще възстановим силите и ще видим какво ще стане в сряда.“