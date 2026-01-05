Новини
Спорт »
Тенис »
Даниил Медведев с летящ старт на корта в Бризбън

Даниил Медведев с летящ старт на корта в Бризбън

5 Януари, 2026 16:05 527 0

  • даниил медведев -
  • турнир-
  • atp 250 -
  • бризбън-
  • мартон фучович-
  • тенис

В следващия кръг руснакът ще се изправи срещу американския талант Франсис Тиафо

Даниил Медведев с летящ старт на корта в Бризбън - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Добро начало за руския ас Даниил Медведев на престижния турнир от сериите ATP 250 в австралийския Бризбън! Бившият лидер в световната ранглиста демонстрира класата си още в първия си мач, като безапелационно елиминира унгарския си съперник Мартон Фучович с убедителното 6:2, 6:3.

Срещата, която продължи едва 70 минути, се превърна в истинска демонстрация на мощ и прецизност от страна на Медведев. Руснакът, който оглавява схемата на турнира, впечатли с 13 печеливши удара и минимален брой непредизвикани грешки – само 20, в сравнение с 26 на Фучович.

Това бе шести пореден успех за Медведев срещу този опонент, като унгарецът остава с едва една победа в преките им сблъсъци.

В следващия кръг зрителите ще станат свидетели на интригуващ дуел – Медведев ще се изправи срещу американския талант Франсис Тиафо, който е бивш член на топ 10 и в момента заема 30-ата позиция в световната ранглиста.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ