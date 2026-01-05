Даниил Медведев с летящ старт на корта в Бризбън

Добро начало за руския ас Даниил Медведев на престижния турнир от сериите ATP 250 в австралийския Бризбън! Бившият лидер в световната ранглиста демонстрира класата си още в първия си мач, като безапелационно елиминира унгарския си съперник Мартон Фучович с убедителното 6:2, 6:3.

Срещата, която продължи едва 70 минути, се превърна в истинска демонстрация на мощ и прецизност от страна на Медведев. Руснакът, който оглавява схемата на турнира, впечатли с 13 печеливши удара и минимален брой непредизвикани грешки – само 20, в сравнение с 26 на Фучович.

Това бе шести пореден успех за Медведев срещу този опонент, като унгарецът остава с едва една победа в преките им сблъсъци.

В следващия кръг зрителите ще станат свидетели на интригуващ дуел – Медведев ще се изправи срещу американския талант Франсис Тиафо, който е бивш член на топ 10 и в момента заема 30-ата позиция в световната ранглиста.