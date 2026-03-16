Войната в Иран: каква роля играят иранските кюрдски милиции

16 Март, 2026 09:01 1 118 32

В северната част на Ирак действат различни ирански кюрдски милиции. Те биха могли да се включат в наземна операция срещу режима в съседен Иран, но се страхуват да не бъдат инструментализирани от САЩ.

Снимка: БГНЕС/ EPA
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал

Дроновете и ракетите от Иран идват нощем. Тогава небето над Ербил в Северен Ирак се озарява в оранжево-червено - от ракетите на противовъздушната отбрана. Почти всеки ден американската военна база или консулството на САЩ в автономната кюрдска област са атакувани. Повечето ракети и дронове биват неутрализирани, но някои успяват да пробият защитата и достигат целите си. Най-често това става в по-слабо охранявани райони като Иракски Кюрдистан, където иранските кюрди имат своя база, пише германската обществена медия АРД.

"Бях близо до портата, когато чух силна експлозия”, разказва един от бойците от кюрдската милиция "Партия на свободата на Кюрдистан” (ПСК). Той стои пред разрушена къща и показва къде е паднала ракетата. "Огледах се и за десет секунди три други ракети удариха”, обяснява мъжът пред германското издание.

По думите му дроновете се чуват отдалеч и човек има десетина петнайсет секунди време да се скрие. Докато ракетите удрят ненадейно, без никакво предупреждение. При една от тези атаки е загинал един от бойците пешмерги, а няколко други са били ранени. ПСК е една от шестте партии на иранските кюрди, които сега са се съюзили и искат да се противопоставят на режима в Техеран.

Предстои ли сухопътна офанзива на иранските кюрди?

Въпреки идеологическите различия между различните групи ирански кюрди, те са на едно мнение - искат демократичен Иран с федерална система, която да позволи на кюрдите да имат автономия, обяснява австрийският политолог Томас Шмидингер, който живее в Ербил. Той също е подложен на постоянните нападения с дронове и ракети в Северен Ирак. Чул е и слуховете, че иранските кюрди били въоръжавани от ЦРУ, за да извършат сухопътна офанзива в Иран.

В момента, според Шмидингер, това не е много вероятно, тъй като възможностите на иранските кюрдски милиции са ограничени. "Никоя от тези групи не разполага с повече от 2000 въоръжени бойци. Освен това те имат само леки оръжия. Класическото оръжие на един такъв боец е автомат Калашников”.

Има и друга причина за нежеланието на кюрдските милиции да се намесят пряко в конфликта - те се страхуват, че ще бъдат използвани от САЩ, а после изоставени. Това няма да е първият подобен случай. Хасан Шарафи от Демократическата партия на Иракски Кюрдистан казва: "Когато стане дума за борбата за кюрдската свобода, никой не ни помага. Получаваме подкрепа само когато искат да ни ползват за определена цел”. Никоя от групите не изключва възможността за участие в сухопътна офанзива категорично. "Обучавали сме се дълго време за подобна ситуация”, казва боецът от ПСК. "Но Иран все още има достатъчно ракети и дронове и не е дошло време да минем границата”.

Проиранските милиции са мишена

Затова засега кюрдите са в очакване и постоянно биват обстрелвани - не само от Иран: голям брой шиитски милиции се сражават в Ирак на страната на режима в Техеран и атакуват американски позиции в Багдад с дронове.

Въпреки това, тъй като американците наскоро прехвърлиха почти всичките си войски от централен Ирак в северната част на страната, проиранските милиции стават все по-активни в кюрдската автономна област – и дори търсят цели в чужбина, както казва иракският политически консултант Ихсан ал-Шамари. "Те вече обявиха, че ще атакуват и американски бази в съседни държави като Кувейт, Саудитска Арабия и Йордания.” Той дори може да си представи, че ще се опитат да атакуват цели и в Израел. В последните дни тези групировки, които подкрепят режима в Техеран, станаха и цел на американските удари. Смята се, че десетки са били убити.

Иракското правителство осъди тези атаки, както и обстрела, който Иран извършва. Това е отчаян опит на Багдад да не си създава сериозни проблеми с нито една от страните в конфликта, пише АРД. Ирак продължава да е икономически и военно зависим от някогашната окупационна сила - САЩ. Влиянието на съседен Иран обаче е голямо - когато Моджтаба Хаменей беше обявен за новия върховен лидер на Ислямската република, правителството в Багдад, а също и кюрдските лидери в Ербил изпратиха официални поздравления до Техеран.

Автор: Мориц Беренд (АРД)


Ирак
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 честен ционист

    6 5 Отговор
    Ролята на бесарабския българин - пушечно месо.

    Коментиран от #23, #26

    09:02 16.03.2026

  • 2 Ролята е обединение

    10 1 Отговор
    И да изтикат ционистите в морето, и да се свършва с тях

    09:03 16.03.2026

  • 3 Последния Софиянец

    8 3 Отговор
    2 млн българи са освободени от Русия а 20 млн въоръжени до зъби кюрди си нямат Русия да ги освободи.

    09:05 16.03.2026

  • 4 ТИКИ

    7 0 Отговор
    Пушечно месо за чужди интереси. Местния главатар Барзани е алчен.

    09:06 16.03.2026

  • 5 Тимур

    4 1 Отговор
    Кюрдите в Иран са 10 000 000, ако се включат това е гражданска война, а това не е изгодно нито за щатите,Турция или за самия Иран

    09:07 16.03.2026

  • 6 Агресията на Американският ционизъм

    15 0 Отговор
    "Хегемона" го наритаха и в момента реве - Тръмп заплаши НАТО с „много лошо бъдеще“, ако страните-членки не пратят военни кораби срещу Иран.


    НАТО ще се изправи пред много лошо бъдеще, ако страните от алианса не отговорят на исканията на Вашингтон за помощ в осигуряването на сигурността на Ормузкия проток, заяви президентът на САЩ Доналд Тръмп в интервю Financial Times.

    „Ако няма отговор или ако е отрицателен, мисля, че ще е много лошо за бъдещето НАТО“, каза той.

    09:08 16.03.2026

  • 7 Ха ха

    6 1 Отговор
    Американската пропаганда обещава на тия кюрди държава и своббода но те са най големите терористи на света .Кюрдите са камикадзета дори и жените и децата носят калашников.

    09:10 16.03.2026

  • 8 Хе хе...

    9 0 Отговор
    Леле как ви се иска, а?!?
    Ха ха ха ха, чак лигите ви текат! Само че няма как да стане. Никой, повтарям, никой мюсюлманин няма да тръгне срещу Иран. Особено след убийството на аятолаха! Така че биби и пуделчето му инфантилния идиот тръмп ще трябва или да подкарват с остена помиярите от нато, или да припълзяват на килимчето в Техеран и да молят Моджтаба да да спре да ги рита.

    Коментиран от #10

    09:12 16.03.2026

  • 9 Тимур

    1 10 Отговор
    Сега, копейката прави голяма грешка, защото, като не е спечелила зелена карта прехвърля негодованието си на щатите. Така! Може да не долюбваш америка, но е добре да се ориентираш аджеба какво е режима в Иран. Няма капацитет или организация която да не е изнесла фактите за истинскато лице на режима в Иран. 8 000 000 иранци са емигрирали и всички чакат да падне режима. Тъй че мислете и не го крайте на емоции

    09:13 16.03.2026

  • 10 честен ционист

    0 7 Отговор

    До коментар #8 от "Хе хе...":

    Кюрдите са в по-голямото си множество сунити. С радост ще се бият срещу персите шиити.

    Коментиран от #21, #29

    09:14 16.03.2026

  • 11 Агресията на Американският ционизъм

    12 0 Отговор
    Номера няма да мине! Мечтата на Вашингтон е разделянето на Иран на пет малки, враждуващи помежду си държави по етнически признак: Азербайджан, Кюрдистан, Арабистан, Белуджистан и централно ядро. Планът предвиждаше настъпление на кюрди от Ирак и азербайджанци от север, съчетано с американски десант на юг.

    Войната обаче постигна обратния ефект. Когато обаче американските бомби започнаха да убиват обикновени иранци и деца, дори най-заклетите противници на режима разбраха, че „демокрацията“ на Вашингтон идва под формата на огън и смърт. Когато Тебриз – столицата на ирански Азербайджан – беше бомбардиран, местните жители видяха дроновете, идващи от посока на постсъветски Азербайджан, съюзник на Израел. Това моментално изпари всякакви сепаратистки илюзии и обедини нацията. Иранските кюрди също разбраха, че САЩ ги използват само като „пушечно месо“. В момента иранската армия, наброяваща 1.5 милиона души с резервите, разполага с неизчерпаеми запаси от ракети, съхранявани в необятните пустини на страната.

    09:15 16.03.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Дойче Веле разтяга

    9 0 Отговор
    дълги и тънки локуми! Задават въпроси и сами ги отговарят и разясняват напоително, като за балами. Но балами вече няма! Освен тия които им публикуват отчаяните напъни за психо-атака:)

    09:17 16.03.2026

  • 14 Бесен - Язовец

    7 0 Отговор
    Сороси, скоро господарската армия ше стене подземна барабар с кюрдите на които мн се осланяте.

    09:18 16.03.2026

  • 15 Реалист

    7 0 Отговор
    Мн са го закъсали ционистите щом стигнаха до помощ от мингялите кюрди

    09:19 16.03.2026

  • 16 Бесен - Язовец

    8 0 Отговор
    Ко стана с великата краварската армия дето беше номер 1 уж в света нали така сороските пропагандисти тръбите победиха ли Иран за 3 дни както се заканваше рижия педофил?

    Коментиран от #20, #27

    09:21 16.03.2026

  • 17 И нас ни вкараха във войната

    4 1 Отговор
    Тази вечер, от София е излетял самолет за зареждане. Изпълнил си е задачата.

    09:23 16.03.2026

  • 18 Ще е

    6 0 Отговор
    твърде странно ако кюрдите се съгласят да умират за ционисткия режим в Израел. Едва ли са толкова закъсали за пари.

    09:23 16.03.2026

  • 19 Хаха

    8 1 Отговор
    Иран за 3 дни се оказа измишльотина.

    09:25 16.03.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Хе хе...

    6 1 Отговор

    До коментар #10 от "честен ционист":

    Нещо не виждам радост или ентусиазъм дори сред сунитските елити из монархиите на арабския полуостров. Но пък видях как местните ръкопляскат на иранските удари по бази на сащ в страните им. Същото важи в още по голяма степен за кюрдите. Само за последните десетина години сащ ги прец@ка три пъти.
    И хубаво е да се запомни от всички- покойния аятолах го почитаха ВСИЧКИ мюсюлмани без значение шиити, сунити, дори и тия дето недолюбват Иран по принцип.
    Така че приказките за намеса на мюсюлмански държави или проксита на страната на сащ и особено на иСраел са само гладни кокоши просовидения на инфантилния идиот тръмп.

    09:25 16.03.2026

  • 22 стоян георгиев

    4 1 Отговор
    Освен вашия р иж ав президент никой друг в сащ не е твърдял че иран ще падне за три ден а.напротив повечето военни твърдят че воената операция ще се проточи.

    09:27 16.03.2026

  • 23 Родна реч, омайна, сладка..

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "честен ционист":

    "страхуват да не бъдат инструментализирани"..

    09:36 16.03.2026

  • 24 Хейт

    3 0 Отговор
    Карибските пирати се надяват да ги метнат да се бият вместо тях. Отново срещу голи обещания за собствена държава. Ама засега номерът не минава.

    09:36 16.03.2026

  • 25 Хохо Бохо

    3 0 Отговор
    Никаква!

    09:37 16.03.2026

  • 26 Аналогия

    3 0 Отговор

    До коментар #1 от "честен ционист":

    Кюрдите в Сирия и демократите в България се наричат СДС. Не е ли странно съвпадение ?

    09:38 16.03.2026

  • 27 Тимур

    0 2 Отговор

    До коментар #16 от "Бесен - Язовец":

    Бъркаш,нашата чобанската армия е номер 1

    Коментиран от #31

    09:38 16.03.2026

  • 28 Помнещ

    1 0 Отговор
    "искат демократичен Иран с федерална система, която да позволи на кюрдите да имат автономия"

    Те същото искаха и в Сирия но "приятелите" им американци ги използваха и след това зарязаха като позволиха на новите им приятели от Ал Кайда които станаха "бойци свалили режима на Асад" да въведат шериат и да ги избиват.

    Единственото по-лошо от това краварите да са ти врагове е да са ти "приятели". Много им е хубаво на краварите други да умират за техните интереси също като украинците.

    09:49 16.03.2026

  • 29 Антитрол

    1 0 Отговор

    До коментар #10 от "честен ционист":

    "сунити. С радост ще се бият срещу персите шиити"

    Е нема начин сунити и шиити да се сбият за интересите на ционистите - и едните и другите мюсюлмани ги обединява омразата към евреите - всички друго са мечти на нашите козячета.

    09:58 16.03.2026

  • 30 Дойче зеле пропаганден машинен

    1 0 Отговор
    вервате ли си на съчиненията и пропагандата?

    09:59 16.03.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 дядо дръмпир

    0 0 Отговор
    Те са основата на сухопътната инвазия в иран ,която ще започнат до края на месец март израел и щатите ако в иран няма промяна на режима!

    10:10 16.03.2026

