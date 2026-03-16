Атлетико отсече: Барса може да забрави за Хулиан Алварес

Атлетико Мадрид няма намерение да продава аржентинския нападател Хулиан Алварес на Барселона през това лято. Ръководството на „дюшекчиите“ е категорично, че не желае да се разделя с един от най-важните си футболисти, въпреки появилите се информации за интерес от страна на каталунците, пише “SPORT”.
Все пак в клуба биха разгледали оферти на стойност над 100 милиона евро, но само ако те пристигнат от отбори от английската Висша лига.
Според информации интерес към аржентинския национал проявяват Арсенал и Челси, които следят внимателно ситуацията около нападателя.
Поставете оценка:
Оценка 1 от 1 гласа.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 алварес
09:11 16.03.2026