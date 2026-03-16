Атлетико отсече: Барса може да забрави за Хулиан Алварес

16 Март, 2026 08:29 539 1

Мадридчани биха се разделили с голмайстора си само при много висока оферта от Висшата лига

Снимка: БГНЕС
Йоан Паташев Кореспондент на ФАКТИ в Италия

Атлетико Мадрид няма намерение да продава аржентинския нападател Хулиан Алварес на Барселона през това лято. Ръководството на „дюшекчиите“ е категорично, че не желае да се разделя с един от най-важните си футболисти, въпреки появилите се информации за интерес от страна на каталунците, пише “SPORT”.

Все пак в клуба биха разгледали оферти на стойност над 100 милиона евро, но само ако те пристигнат от отбори от английската Висша лига.

Според информации интерес към аржентинския национал проявяват Арсенал и Челси, които следят внимателно ситуацията около нападателя.


Свързани новини


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

  • 1 алварес

    1 0 Отговор
    като цяло не струва много само 140-150 милиона за топ нападател ,не за играч на един сезон и да е 100 милиона

    09:11 16.03.2026

