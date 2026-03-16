Арина Сабаленка триумфира с титлата в Индиън Уелс с успех над Рибакина

16 Март, 2026 08:59 745 1

Така тя спечели 1000 точки за ранглистата и повече от 1 150 000 долара от наградния фонд

Арина Сабаленка триумфира с титлата в Индиън Уелс с успех над Рибакина
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Световната номер 1 Арина Сабаленка от Беларус успя да спечели титлата на турнира в Индиън Уелс след победа над Елена Рибакина от Казахстан с 3:6, 6:3, 7:6 (6) за повече от 2 часа и половина игра. Така тя спечели 1000 точки за ранглистата и повече от 1 150 000 долара от наградния фонд.

Сабаленка взе сладък реванш за загубения финал от Рибакина на Откритото първенство в Австралия в три сета. Това бе и повторение на мача за титлата между двете в Индиън Уелс през 2023, когато Рибакина спечели 7:6 (11), 6:4. Миналата година състезателката от Беларус загуби финала тук и от младата рускиня Мира Андреева в три сета.

Рибакина бе по-вдъхновена в първия сет. Рускинята, която се състезава за Казахстан, направи пробив в шестия гейм и поведе с 4:2. След това взимаше подаванията си и затвори първата част с успех.

Рибакина започна с пробив и във втория сет, но Сбаленка не позволи на съперничката си да го затвърди и направи рибрейк - 1:1. Световната номер 1 взе и следващото подаване на Рибакина, и поведе с 3:1. До края на частта всяка взимаше подаването си. При 5:3 за Сабеленка, Рибакина пропусна едва възможност за пробив, но след това загуби сета и съперничката ѝ изравни.

Сабаленка удари първа и в третия сет, като в третия гейм проби Рибакина и поведе с 2:1. Беларуската затвърди пробива на свой сервис - 3:1. Лидерката в ранглистата на УТА избра стратегията до края да се съсредоточи върху своите сервис геймове, които да печели, без да си дава много усилия при посрещането. Тя изоставаше с 15:40 в осмия гейм, но в крайна сметка направи обра и стигна до 5:3. Рибакина лесно взе своя сервис след това, като успя да направи пробив в решителния момент - 5:5. Така всичко започна отначало. В 11-ия гейм Сабаленка стигна на свой ред до пет точки за пробив, които не успя да реализира, а Рибакина успя да вземе сервиса си изстрадано и поведе с 6:5. Сабаленка не се предаде и бе убедителна при своя сервис, като се стигна до тайбрек.

В решителния кратък гейм Рибакина първа взе предимство, стигайки до 5:3, но Сабалерка веднага изравни. Състезателката от Казахстан стигна до мачбол при 6:5, но не успя да затвори мача на свой сервис. След това Сабаленка поведе със 7:6 и бе по-близо до титлата, като този път успя да затвори мача с 8:6.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Славна ера

    4 0 Отговор
    Белоруска и руска, най-добрите в света.

    09:24 16.03.2026

