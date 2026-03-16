Турската компания Baykar представи нов дрон камикадзе K2

16 Март, 2026 08:54 1 165 17

Усъвършенстван с изкуствен интелект, K2 може автономно да извършва мисии с обсег над 2000 км

Турската компания Baykar представи нов дрон камикадзе K2 - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Турският производител на безпилотни летателни апарати Baykar представи новия си дрон камикадзе K2, съобщава TRT, предава News.bg.

Промоционалното видео е придружено с музиката на Дмитрий Шостакович - „Waltz No. 2“.

K2 е оборудван с усъвършенствани системи за полет и насочване, базирани на изкуствен интелект. Благодарение на технология за визуално възприятие, дронът може автономно да навигира, да открива цели и да провежда бойни операции в рояк.

Безпилотникът има обсег над 2000 километра, носи бойна глава с тегло до 200 килограма и достига максимално излетно тегло от 800 килограма. Системата е проектирана за различни мисии и може да излита както от къси, така и от неподготвени писти.

Baykar, която изнася безпилотни системи в множество държави, вече произвежда редица известни платформи, включително тактическия Bayraktar TB2, високовисочинния Bayraktar Akıncı, способния да излита от кораби Bayraktar TB3 и реактивния Bayraktar Kızılelma.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Пипи

    2 3 Отговор
    Скъпичък е, няма да се ползва.

    Коментиран от #3, #16

    08:55 16.03.2026

  • 3 Иван

    3 0 Отговор

    До коментар #2 от "Пипи":

    Смятай ако ги докопат украинците

    Коментиран от #15

    08:57 16.03.2026

  • 4 Гост

    3 0 Отговор
    Вече всеки трябва да има големи дрони. 2000 2500 км стана като стандарт.

    08:57 16.03.2026

  • 5 Тимур

    4 6 Отговор
    УКРАЙНА РУСКИЯТ ВИЕТНАМ!

    08:57 16.03.2026

  • 6 Путин

    3 3 Отговор
    Китай да им спре частите

    09:01 16.03.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Володимир Зеленски, президент

    3 5 Отговор
    Господ ги благослови турците, поръчвам ☝️
    Масква да се готви ))

    09:04 16.03.2026

  • 10 ЩЕ ЛЕТЯТ ПРЕКРАСНО

    6 3 Отговор
    НАД ИЗРАЕЛСКОТО НЕБЕ.

    09:08 16.03.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Последния Софиянец

    2 2 Отговор
    Ще пак яко млатене на вата и чалмите им!

    09:20 16.03.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Скъпи, нескъпи Зеленски пари

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "Иван":

    не жали! Щом ги плашат европейските данъкоплатци!
    Пък и все може да шитне на някъде, някой Байрактар от подарените му! Все ще стигне за златно биде! Търговийката му е в кръвта!

    09:30 16.03.2026

  • 16 Зеленски

    0 1 Отговор

    До коментар #2 от "Пипи":

    Аз проблем с парите нямам, докато има наведени европейски данъкоплатци!

    09:34 16.03.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

