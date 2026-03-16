Турската компания Baykar представи нов дрон камикадзе K2

Турският производител на безпилотни летателни апарати Baykar представи новия си дрон камикадзе K2, съобщава TRT, предава News.bg.
Промоционалното видео е придружено с музиката на Дмитрий Шостакович - „Waltz No. 2“.
K2 е оборудван с усъвършенствани системи за полет и насочване, базирани на изкуствен интелект. Благодарение на технология за визуално възприятие, дронът може автономно да навигира, да открива цели и да провежда бойни операции в рояк.
Безпилотникът има обсег над 2000 километра, носи бойна глава с тегло до 200 килограма и достига максимално излетно тегло от 800 килограма. Системата е проектирана за различни мисии и може да излита както от къси, така и от неподготвени писти.
Baykar, която изнася безпилотни системи в множество държави, вече произвежда редица известни платформи, включително тактическия Bayraktar TB2, високовисочинния Bayraktar Akıncı, способния да излита от кораби Bayraktar TB3 и реактивния Bayraktar Kızılelma.
08:55 16.03.2026
3 Иван
До коментар #2 от "Пипи":Смятай ако ги докопат украинците
08:57 16.03.2026
9 Володимир Зеленски, президент
Масква да се готви ))
09:04 16.03.2026
15 Скъпи, нескъпи Зеленски пари
До коментар #3 от "Иван":не жали! Щом ги плашат европейските данъкоплатци!
Пък и все може да шитне на някъде, някой Байрактар от подарените му! Все ще стигне за златно биде! Търговийката му е в кръвта!
09:30 16.03.2026
16 Зеленски
До коментар #2 от "Пипи":Аз проблем с парите нямам, докато има наведени европейски данъкоплатци!
09:34 16.03.2026
