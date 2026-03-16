НАП: Данъчните ни декларации - в лева, плащаме в евро

До края на април трябва да подадем данъчната си декларация и да платим данъка за довнасяне, ако имаме такъв. Това напомни пред БНР Боряна Георгиева, НАП.

От миналата седмица са достъпни предварително попълнени декларации от НАП. Може да ги видите с ПИК за приходната агенция. Данните в тях са в лева, защото доходите са придобити през миналата година, но плащането е в евро.

Образецът за годишната декларация за физическите лица, независимо дали е на хартия или като електронна услуга, не се различава съществено от образеца, който беше през предходната година, обясни Георгиева.

"В края на февруари работодателите и платците на доходи имаха задължение да подадат информация към НАП за това какви доходи са изплащали на физическите лица. На базата на тази информация ние сме направили предварително попълнените декларации.

За да се използват предварително попълнениете декларации, лицата трябва да имат или електронен подпис, или ПИК, издаден от НАП".

Ако подадем данъчната си декларация онлайн до края на март, имаме право но 5% отстъпка от данъка за довнасяне, ако нямаме публични просрочия, посочи тя.

"Не трябва да имаш задължения преди подаването на декларацията".

Физическите лица декларират получените доходи до 30 април, обясни Георгиева.

"До септември имат право да правят корекции в тази декларация.

За лицата, които са извършвали стопанска дейност, срокът е до 30 юни. И тези лица имат право да извършат корекция".

Тя припомни какви са основните данъчни облекчения за деца, от които може да се възползваме.