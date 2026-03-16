Новини
България »
НАП: Данъчните ни декларации - в лева, плащаме в евро

НАП: Данъчните ни декларации - в лева, плащаме в евро

16 Март, 2026 09:06 606 3

  • нап-
  • данъчни декларации-
  • данъци-
  • плащане

От миналата седмица са достъпни предварително попълнени декларации от НАП. Може да ги видите с ПИК за приходната агенция

НАП: Данъчните ни декларации - в лева, плащаме в евро - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

До края на април трябва да подадем данъчната си декларация и да платим данъка за довнасяне, ако имаме такъв. Това напомни пред БНР Боряна Георгиева, НАП.

От миналата седмица са достъпни предварително попълнени декларации от НАП. Може да ги видите с ПИК за приходната агенция. Данните в тях са в лева, защото доходите са придобити през миналата година, но плащането е в евро.

Образецът за годишната декларация за физическите лица, независимо дали е на хартия или като електронна услуга, не се различава съществено от образеца, който беше през предходната година, обясни Георгиева.

"В края на февруари работодателите и платците на доходи имаха задължение да подадат информация към НАП за това какви доходи са изплащали на физическите лица. На базата на тази информация ние сме направили предварително попълнените декларации.

За да се използват предварително попълнениете декларации, лицата трябва да имат или електронен подпис, или ПИК, издаден от НАП".

Ако подадем данъчната си декларация онлайн до края на март, имаме право но 5% отстъпка от данъка за довнасяне, ако нямаме публични просрочия, посочи тя.

"Не трябва да имаш задължения преди подаването на декларацията".

Физическите лица декларират получените доходи до 30 април, обясни Георгиева.

"До септември имат право да правят корекции в тази декларация.

За лицата, които са извършвали стопанска дейност, срокът е до 30 юни. И тези лица имат право да извършат корекция".

Тя припомни какви са основните данъчни облекчения за деца, от които може да се възползваме.


България
Поставете оценка:
Оценка 1 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  1 Факти

    0 1 Отговор
    НАП: Данъчните ни декларации - в лева, плащаме в левро

    09:07 16.03.2026

  2 началото

    2 0 Отговор
    Може ли в рубли или юани?

    09:29 16.03.2026

  3 кой мy дpeмe

    2 0 Отговор
    деюек плащате ДВОЙНО

    09:31 16.03.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове