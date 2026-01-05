Роналд Араухо се завръща за Суперкупата на Испания

Барселона получи отлични новини точно преди ключовите сблъсъци за Суперкупата на Испания – уругвайският бранител Роналд Араухо отново е на разположение на треньорския щаб. След няколкоседмично отсъствие, породено от психологически трудности, централният защитник попадна в групата, която ще отпътува за Саудитска Арабия, където ще се разиграе битката за трофея.

Възстановяването на Араухо идва в изключително подходящ момент за каталунците, които ще трябва да се справят без халфа Гави и датския защитник Андреас Кристенсен – и двамата извън строя поради травми.

Последната поява на Араухо с екипа на Барса датира от 25 ноември, когато тимът претърпя тежко поражение с 0:3 от Челси в Шампионската лига, а самият той напусна терена преждевременно след червен картон. След този инцидент, защитникът реши да се оттегли временно, за да се погрижи за психическото си здраве – решение, което бе подкрепено от ръководството на клуба.

През изминалата седмица Араухо поднови тренировки с основната група, но не взе участие в градското дерби срещу Еспаньол, спечелено от Барселона с 2:0. Сега обаче той е готов да се завърне на терена и да помогне на отбора в полуфиналния сблъсък срещу Атлетик Билбао, който ще се проведе в сряда.

Ден по-късно ще стане ясно кой ще бъде евентуалният съперник на финала – Реал Мадрид или Атлетико Мадрид.