Трансферът на Кансело в Интер пред провал - Барселона излезе напред в битката

Трансферната сага около Жоао Кансело навлиза в решителна фаза, а Интер рискува да остане с празни ръце. Въпреки проведените контакти и потвърждението от президента на „нерадзурите“ Джузепе Марота, че преговори с Ал Хилал действително са в ход, Барселона в момента има сериозно предимство в надпреварата за португалския национал, пише “La Gazzetta dello Sport”.

Каталунците вече са изпратили официална оферта до Ал Хилал за шестмесечен наем, при който Барса ще поеме малка част от заплатата на защитника. Самият Кансело предпочита завръщане в Ла Лига и е дал ясно да се разбере, че дава приоритет именно на Барселона, което значително намалява шансовете на Интер.

Символичен, но показателен жест не остана незабелязан – „лайк“ от страна на Кансело под публикация на Мануел Аканжи след победа на Интер, което породи спекулации, но не промени реалната ситуация около трансфера.

Бъдещето на Кансело трябва да се изясни до края на седмицата. Барселона разполага със срок до петък да уведоми Ла Лига за освобождаване на място в бюджета, като за целта ще бъде изваден от картотеката Андреас Кристенсен, който ще отсъства поне четири месеца. Това би позволило на клуба да регистрира нов играч със заплата до 80% от тази на датчанина.

Интер вече е взел ясно решение, че ако Кансело премине в Барселона, няма да има размяна с Ал Хилал и нито Франческо Ачерби, нито Стефан де Фрай ще поемат към Саудитска Арабия. Подобен трансфер на защитник към Рияд е възможен единствено, ако португалецът облече екипа на „нерадзурите“.

Преговорите продължават, но към момента Барселона изглежда фаворит, а Интер е принуден да изчака развръзката, която се очаква съвсем скоро.