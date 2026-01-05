Новини
Спорт »
Бг футбол »
ЦСКА привлича първо българско попълнение за зимата

5 Януари, 2026 21:25 498 1

Андрей Йорданов е на крачка от завръщане при „червените“

ЦСКА привлича първо българско попълнение за зимата - 1
Снимка: БГНЕС
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

ЦСКА е на път да подсили състава си с ново име! Левият бек на Ботев Пловдив – Андрей Йорданов, е на крачка от завръщане при „червените“.

24-годишният защитник, който е юноша на столичния гранд, пропусна днешното занимание на „канарчетата“, за да финализира трансфера си в ЦСКА.

Йорданов, който през есенния полусезон изигра 18 срещи с екипа на Ботев и се отчете с една асистенция, ще стане първият български футболист, който се присъединява към „армейците“ през тази зима. Очакванията са, че неговото присъствие ще засили конкуренцията по левия фланг на отбраната и ще внесе свежест в състава на треньорския щаб.

Междувременно, в близките часове се очаква ЦСКА да обяви още две нови попълнения – Исак Соле от Славия и бразилското крило Лео Перейра, с което селекцията на „червените“ ще придобие още по-голяма дълбочина и разнообразие.

Припомняме, че преди настъпването на новата година, столичният клуб вече представи Алехандро Пиедраита и Макс Ебонг като част от амбициозната си зимна селекция.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 2 гласа.
  • 1 Артилерист

    1 0 Отговор
    Трябват добри футболисти на ЦСКА. Хубавото кафе с кафе става. Интересно е дали ще се вземат мерки спрямо тези които доведоха толкова много ментета в шампионски клуб като ЦСКА.

    21:39 05.01.2026

