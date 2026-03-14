Треньорът на ЦСКА тренира наравно с отбора преди Лудогорец

Треньорът на ЦСКА Христо Янев взе участие наравно с играчите си в последната тренировка на отбора преди днешното дерби срещу Лудогорец от 26 кръг на efbet Лига.

По време на заниманието специални поздрави получиха двама от футболистите на „армейците“ - Теодор Иванов за рождения си ден, тъй като вчера навърши 22 години, а Алехандро Пиеадраита за сключения граждански брак. И двамата минаха през шпалир на своите съотборници, получавайки удари по врата.