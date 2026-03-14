"Хамас" призова Техеран: Прекратете ударите срещу съседите в Персийския залив

Палестинското ислямистко движение "Хамас" призова своя съюзник Иран да прекрати атаките срещу съседните държави от Персийския залив на фона на разширяващата се война в Близкия изток, съобщиха ДПА и Франс прес, цитирани от БТА.
В изявление в платформата "Телеграм" групировката подчерта, че Техеран има право да отвърне на американско-израелските удари, но настоя действията да не бъдат насочвани срещу съседните страни.
"Като потвърждава правото на Иран да отвърне на тази агресия с всички налични средства, движението призовава своите братя в Ислямската република да не вземат на прицел съседните страни", се казва в съобщението.
"Хамас" също така призова международната общност да работи за "незабавно прекратяване" на войната и насърчи държавите в региона да запазят "братските връзки" помежду си.
От началото на конфликта няколко страни от Персийския залив съобщиха за ирански атаки с ракети и дронове, включително срещу нефтени и газови съоръжения в държави, съюзници на САЩ.
Иран от десетилетия оказва финансова и военна подкрепа на "Хамас", който управлява ивицата Газа от 2007 г. Движението поддържа тесни връзки и с Катар.
"Хамас" по-рано осъди убийството на иранския върховен лидер Али Хаменей, който загина при ударите на САЩ и Израел в Техеран на 28 февруари. Палестинското движение определи смъртта на Хаменей като "отвратително престъпление".
Иранските въоръжени сили предупредиха днес, че ще смятат пристанищата в Обединените арабски емирства за легитимна цел и призоваха местните жители да стоят далеч от тях, предаде Франс прес. Агенцията припомня, че днес е 15-ият ден от началото на предизвиканата от Израел и САЩ война.
"Информираме ръководителите на емирствата, че Ислямска република Иран смята за свое законно право да брани националния си суверенитет и територията си, като поразява с ракети американските врагове, разположени в пристанищата, доковете и укритията на американската армия" в ОАЕ, заяви в комюнике централното командване "Хатам ал Анбия".
Текста на обръщението, излъчено от държавната телевизия, призовава населението да напусне тези зони.
Иран е предоставил на кораби под индийски флаг възможност за безопасно преминаване през Ормузкия пролив, заяви пред телевизия "Индия Тудей" иранският посланик в южноазиатската република Мохамад Фатхали, предаде Ройтерс.
Попитан дали на индийските кораби е било разрешено да преминат през Ормузкия проток, посланикът потвърди, че такова разрешение е било дадено. "Да, разрешихме, но позволете ми да не уточнявам колко точно [кораба са получили разрешение]", каза той, отказвайки да разкрие подробности.
По-рано бе съобщено, че два танкера с втечнен газ на компанията "Шипинг Корпорейшън ъв Индия" под индийски флаг са преминали през Ормузкия проток и се насочват към Индия.
Ройтерс отбелязва, че откакто САЩ и Израел започнаха войната срещу Иран, Техеран до голяма степен спря трафика през Ормузкия проток, през който преминават около 20% от транспортирания по море световен трафик на петрол и природен газ.
В същото време Ройтерс цитира представител на индийското правителство, според когото западно от Ормузкия проток се намират индийски кораби, сред които четири танкера за суров петрол и шест танкера за втечнен газ.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Пич
Коментиран от #5, #9, #11, #21, #22
14:55 14.03.2026
3 Звездоброец
До коментар #1 от "Удри Биби!":Абе , капака на ковчега не може да повдигне човека . Не го зори сега.
14:57 14.03.2026
4 ха ха хааа
15:00 14.03.2026
5 мдаааа
До коментар #2 от "Пич":И ти си Пич , ама с оценка - "Ка" ..
15:03 14.03.2026
6 си дзън
Коментиран от #14
15:04 14.03.2026
7 Чи футски интриги от безсилие
15:05 14.03.2026
8 Агресията на Американският ционизъм
Елементарно и Просто е- американските ционисти да се изтеглят от съседите в Персийския залив и няма да има удари
Коментиран от #13, #26
15:07 14.03.2026
9 хаха
До коментар #2 от "Пич":ХАХАХА!
Това може само байганьовски охвърлян ПИСЛЯМИСТ да го измисли! ХАХАХА!
15:08 14.03.2026
10 Ъъъъ
15:08 14.03.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Хамас
15:12 14.03.2026
13 мдаааа
До коментар #8 от "Агресията на Американският ционизъм":Когато свърши СВО - то , нали ?
Коментиран от #15, #24
15:13 14.03.2026
14 КотАКА
До коментар #6 от "си дзън":МУ спряха шекелите. А центи отдавна няма…
Коментиран от #17
15:13 14.03.2026
15 Розов пудел с бустер
До коментар #13 от "мдаааа":Иран за 3 дня, а?!?
Коментиран от #19
15:14 14.03.2026
16 Сиган
15:15 14.03.2026
17 си дзън
До коментар #14 от "КотАКА":На юани съм бре. Даже ги удвоиха за добрата работа.
Коментиран от #28
15:17 14.03.2026
18 Удри Биби!
Коментиран от #25
15:20 14.03.2026
19 мдаааа
До коментар #15 от "Розов пудел с бустер":Не , бе - Киев за три Дня..Пета година , вече .. 🤭😁
15:20 14.03.2026
20 Цруто пак си намери пудели
15:21 14.03.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Шопо
Тези в България също
15:22 14.03.2026
24 Руснак без крак
До коментар #13 от "мдаааа":Утре влизам в Киев!Ако остана с глава.
15:23 14.03.2026
25 Звездоброец
До коментар #18 от "Удри Биби!":Що се гавриш с мъртвеца ?
15:23 14.03.2026
26 да питам
До коментар #8 от "Агресията на Американският ционизъм":А , да кажеш нещо за руzкият фашизъм ?
15:23 14.03.2026
27 Пхах
15:24 14.03.2026
28 Този коментар е премахнат от модератор.