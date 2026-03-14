"Хамас" призова Техеран: Прекратете ударите срещу съседите в Персийския залив

Палестинското ислямистко движение "Хамас" призова своя съюзник Иран да прекрати атаките срещу съседните държави от Персийския залив на фона на разширяващата се война в Близкия изток, съобщиха ДПА и Франс прес, цитирани от БТА.

В изявление в платформата "Телеграм" групировката подчерта, че Техеран има право да отвърне на американско-израелските удари, но настоя действията да не бъдат насочвани срещу съседните страни.

"Като потвърждава правото на Иран да отвърне на тази агресия с всички налични средства, движението призовава своите братя в Ислямската република да не вземат на прицел съседните страни", се казва в съобщението.

"Хамас" също така призова международната общност да работи за "незабавно прекратяване" на войната и насърчи държавите в региона да запазят "братските връзки" помежду си.

От началото на конфликта няколко страни от Персийския залив съобщиха за ирански атаки с ракети и дронове, включително срещу нефтени и газови съоръжения в държави, съюзници на САЩ.

Иран от десетилетия оказва финансова и военна подкрепа на "Хамас", който управлява ивицата Газа от 2007 г. Движението поддържа тесни връзки и с Катар.

"Хамас" по-рано осъди убийството на иранския върховен лидер Али Хаменей, който загина при ударите на САЩ и Израел в Техеран на 28 февруари. Палестинското движение определи смъртта на Хаменей като "отвратително престъпление".

Иранските въоръжени сили предупредиха днес, че ще смятат пристанищата в Обединените арабски емирства за легитимна цел и призоваха местните жители да стоят далеч от тях, предаде Франс прес. Агенцията припомня, че днес е 15-ият ден от началото на предизвиканата от Израел и САЩ война.

"Информираме ръководителите на емирствата, че Ислямска република Иран смята за свое законно право да брани националния си суверенитет и територията си, като поразява с ракети американските врагове, разположени в пристанищата, доковете и укритията на американската армия" в ОАЕ, заяви в комюнике централното командване "Хатам ал Анбия".

Текста на обръщението, излъчено от държавната телевизия, призовава населението да напусне тези зони.

Иран е предоставил на кораби под индийски флаг възможност за безопасно преминаване през Ормузкия пролив, заяви пред телевизия "Индия Тудей" иранският посланик в южноазиатската република Мохамад Фатхали, предаде Ройтерс.

Попитан дали на индийските кораби е било разрешено да преминат през Ормузкия проток, посланикът потвърди, че такова разрешение е било дадено. "Да, разрешихме, но позволете ми да не уточнявам колко точно [кораба са получили разрешение]", каза той, отказвайки да разкрие подробности.

По-рано бе съобщено, че два танкера с втечнен газ на компанията "Шипинг Корпорейшън ъв Индия" под индийски флаг са преминали през Ормузкия проток и се насочват към Индия.

Ройтерс отбелязва, че откакто САЩ и Израел започнаха войната срещу Иран, Техеран до голяма степен спря трафика през Ормузкия проток, през който преминават около 20% от транспортирания по море световен трафик на петрол и природен газ.

В същото време Ройтерс цитира представител на индийското правителство, според когото западно от Ормузкия проток се намират индийски кораби, сред които четири танкера за суров петрол и шест танкера за втечнен газ.