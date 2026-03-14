"Хамас" призова Техеран: Прекратете ударите срещу съседите в Персийския залив

14 Март, 2026 14:51 1 309 28

Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Палестинското ислямистко движение "Хамас" призова своя съюзник Иран да прекрати атаките срещу съседните държави от Персийския залив на фона на разширяващата се война в Близкия изток, съобщиха ДПА и Франс прес, цитирани от БТА.

В изявление в платформата "Телеграм" групировката подчерта, че Техеран има право да отвърне на американско-израелските удари, но настоя действията да не бъдат насочвани срещу съседните страни.

"Като потвърждава правото на Иран да отвърне на тази агресия с всички налични средства, движението призовава своите братя в Ислямската република да не вземат на прицел съседните страни", се казва в съобщението.

"Хамас" също така призова международната общност да работи за "незабавно прекратяване" на войната и насърчи държавите в региона да запазят "братските връзки" помежду си.

От началото на конфликта няколко страни от Персийския залив съобщиха за ирански атаки с ракети и дронове, включително срещу нефтени и газови съоръжения в държави, съюзници на САЩ.

Иран от десетилетия оказва финансова и военна подкрепа на "Хамас", който управлява ивицата Газа от 2007 г. Движението поддържа тесни връзки и с Катар.

"Хамас" по-рано осъди убийството на иранския върховен лидер Али Хаменей, който загина при ударите на САЩ и Израел в Техеран на 28 февруари. Палестинското движение определи смъртта на Хаменей като "отвратително престъпление".

Иранските въоръжени сили предупредиха днес, че ще смятат пристанищата в Обединените арабски емирства за легитимна цел и призоваха местните жители да стоят далеч от тях, предаде Франс прес. Агенцията припомня, че днес е 15-ият ден от началото на предизвиканата от Израел и САЩ война.

"Информираме ръководителите на емирствата, че Ислямска република Иран смята за свое законно право да брани националния си суверенитет и територията си, като поразява с ракети американските врагове, разположени в пристанищата, доковете и укритията на американската армия" в ОАЕ, заяви в комюнике централното командване "Хатам ал Анбия".

Текста на обръщението, излъчено от държавната телевизия, призовава населението да напусне тези зони.

Иран е предоставил на кораби под индийски флаг възможност за безопасно преминаване през Ормузкия пролив, заяви пред телевизия "Индия Тудей" иранският посланик в южноазиатската република Мохамад Фатхали, предаде Ройтерс.

Попитан дали на индийските кораби е било разрешено да преминат през Ормузкия проток, посланикът потвърди, че такова разрешение е било дадено. "Да, разрешихме, но позволете ми да не уточнявам колко точно [кораба са получили разрешение]", каза той, отказвайки да разкрие подробности.

По-рано бе съобщено, че два танкера с втечнен газ на компанията "Шипинг Корпорейшън ъв Индия" под индийски флаг са преминали през Ормузкия проток и се насочват към Индия.

Ройтерс отбелязва, че откакто САЩ и Израел започнаха войната срещу Иран, Техеран до голяма степен спря трафика през Ормузкия проток, през който преминават около 20% от транспортирания по море световен трафик на петрол и природен газ.

В същото време Ройтерс цитира представител на индийското правителство, според когото западно от Ормузкия проток се намират индийски кораби, сред които четири танкера за суров петрол и шест танкера за втечнен газ.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Пич

    14 4 Отговор
    Невероятно, но факт !!! Да видите, че Хамас имат повече акъл в главите от САЩ и Израел!!! И те призовават за мир!!!

    Коментиран от #5, #9, #11, #21, #22

    14:55 14.03.2026

  • 3 Звездоброец

    9 3 Отговор

    До коментар #1 от "Удри Биби!":

    Абе , капака на ковчега не може да повдигне човека . Не го зори сега.

    14:57 14.03.2026

  • 4 ха ха хааа

    6 5 Отговор
    ХамаЗ - моралисти ... 🤭

    15:00 14.03.2026

  • 5 мдаааа

    5 5 Отговор

    До коментар #2 от "Пич":

    И ти си Пич , ама с оценка - "Ка" ..

    15:03 14.03.2026

  • 6 си дзън

    4 5 Отговор
    Абе не е лошо арабите да се посбият едни други.

    Коментиран от #14

    15:04 14.03.2026

  • 7 Чи футски интриги от безсилие

    8 3 Отговор
    Иран не удря съседите си в Персийския залив, а само краварските военни бази там

    15:05 14.03.2026

  • 8 Агресията на Американският ционизъм

    11 2 Отговор
    Току що радарът и системите за противовъздушна отбрана на посолството на САЩ в Багдад бяха унищожени.

    Елементарно и Просто е- американските ционисти да се изтеглят от съседите в Персийския залив и няма да има удари

    Коментиран от #13, #26

    15:07 14.03.2026

  • 9 хаха

    6 2 Отговор

    До коментар #2 от "Пич":

    ХАХАХА!

    Това може само байганьовски охвърлян ПИСЛЯМИСТ да го измисли! ХАХАХА!

    15:08 14.03.2026

  • 10 Ъъъъ

    8 1 Отговор
    Хамас и те изплискали легена..... По какъв начин да отвърнат? А и тези бази са създадени заради Иран.... Така че - бомби всичко що е американско, без значение къде се намира. Пък като искат да не го бимбят, да затворят базите.... Имат избор.

    15:08 14.03.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Хамас

    1 1 Отговор
    Парен каша духа!

    15:12 14.03.2026

  • 13 мдаааа

    3 2 Отговор

    До коментар #8 от "Агресията на Американският ционизъм":

    Когато свърши СВО - то , нали ?

    Коментиран от #15, #24

    15:13 14.03.2026

  • 14 КотАКА

    3 1 Отговор

    До коментар #6 от "си дзън":

    МУ спряха шекелите. А центи отдавна няма…

    Коментиран от #17

    15:13 14.03.2026

  • 15 Розов пудел с бустер

    4 2 Отговор

    До коментар #13 от "мдаааа":

    Иран за 3 дня, а?!?

    Коментиран от #19

    15:14 14.03.2026

  • 16 Сиган

    2 1 Отговор
    Индийците са наши братя

    15:15 14.03.2026

  • 17 си дзън

    3 2 Отговор

    До коментар #14 от "КотАКА":

    На юани съм бре. Даже ги удвоиха за добрата работа.

    Коментиран от #28

    15:17 14.03.2026

  • 18 Удри Биби!

    1 4 Отговор
    Никакво доверие на тези гни.ди

    Коментиран от #25

    15:20 14.03.2026

  • 19 мдаааа

    4 6 Отговор

    До коментар #15 от "Розов пудел с бустер":

    Не , бе - Киев за три Дня..Пета година , вече .. 🤭😁

    15:20 14.03.2026

  • 20 Цруто пак си намери пудели

    1 3 Отговор
    Опаааа ... някое е сранал "демократичен приятел" и е взел нещо в зеленооо... кой е той?

    15:21 14.03.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Шопо

    4 1 Отговор
    Всички американски бази са легитимна цел за Иран
    Тези в България също

    15:22 14.03.2026

  • 24 Руснак без крак

    0 2 Отговор

    До коментар #13 от "мдаааа":

    Утре влизам в Киев!Ако остана с глава.

    15:23 14.03.2026

  • 25 Звездоброец

    2 1 Отговор

    До коментар #18 от "Удри Биби!":

    Що се гавриш с мъртвеца ?

    15:23 14.03.2026

  • 26 да питам

    1 2 Отговор

    До коментар #8 от "Агресията на Американският ционизъм":

    А , да кажеш нещо за руzкият фашизъм ?

    15:23 14.03.2026

  • 27 Пхах

    0 2 Отговор
    Свалиха гащите пред братята израелци.

    15:24 14.03.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

