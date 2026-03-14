ФИФА официално одобри нови правила за Мондиал 2026

ФИФА официално одобри няколко промени във футболните правилата, които ще влязат в сила от Мондиал 2026. За очакваните нововъведения се знаеше от известно време, но сега всичко беше потвърдено.

Преди дни пък стана ясно, че по време на Световното първенство в САЩ, Мексико и Канада ще има утвърдени две паузи (по една за всяко полувреме), за да може футболистите да пият вода.

НОВИТЕ ПРОМЕНИ В ПРАВИЛАТА

* Сменените играчи ще имат 10 секунди, за да напуснат терена. Ако им отнеме повече време, влизащият в игра футболист ще трябва да изчака една минута, преди да стъпи на терена.

* Вкарването на топката от игра след аут и тъч трябва да се извърши в рамките на 5 секунди, в противен случай топката ще бъде дадена на противниковия отбор.

* Футболистите, на които е оказана медицинска помощ, ще трябва да напуснат терена и да изчакат една минута, преди да се върнат.

* ВАР вече ще може да се намесва при втори жълти картони и при корнери, ако има явна съдийска грешка.