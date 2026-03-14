Кими Антонели се превърна в най-младия пилот с полпозишън в историята на Формула 1

14 Март, 2026 12:59 583 0

19-годишният италианец подобри рекорда на Себастиан Фетел

Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Кими Антонели с Mercedes се превърна в най-младия пилот с полпозишън в историята на Формула 1, след като спечели квалификацията преди неделното Гран При на Китай, втори кръг от новия сезон.

19-годишният италианец подобри рекорда на Себастиан Фетел. Четирикратният световен шампион беше на 21 години и 73 дни, когато стана първи за Торо Росо в квалификацията за Гран При на Италия през 2008.

Съотборникът на Антонели - Джордж Ръсел, победител в Мелбърн и в спринта в Китай по-рано тази сутрин, остана на втора позиция, след болидът му получи технически проблем.

В топ 10 попаднаха още Люис Хамилтън и Шарл Льоклер (Ферари), Оскар Пиастри и Ландо Норис (Макларън), Пиер Гасли (Алпин), Макс Верстапен и Исак Хаджар (Ред Бул), и Оливър Беърман (Хаас).

Състезанието за Голямата награда на Китай е утре, 15 март от 9:00 часа българско време. Надпреварата можете да гледате по DIEMA SPORT 3


