Бодуров: В моите очи ЦСКА не може да играе контра на Левски

Николай Бодуров е бивш защитник ЦСКА, Литекс, Мидтиланд, Фулъм и националния отбор на България. В момента той е в Пирин, където помага с опита си на младите футболисти да навлизат по-уверено в мъжкия футбол. Той коментира актуалните теми в родния футбол, кой ще е шампион, предстоящия сблъсък между Лудогорец и „червените“, както и какво става в Пирин през пролетта. Ето какво каза футболистът пред „Мач Телеграф“.

– Кой ще стане шампион тази година в еfbet Лига?

– След тази преднина, която натрупа Левски, ще е чудо и даже срамно, ако не стане шампион. Много е сериозна преднината, много точки са просто. Не знам дали има случай, в който да е наваксвана такава преднина. Отпреди мача с Лудогорец бяха 12 точки, сега са 9, пак е доста.

– Лудогорец играе с твоя бивш отбор ЦСКА през уикенда. Как виждаш там нещата и харесват ли ти „червените“ в момента?

– От това, което играят и двата отбора в момента, честно казано не очаквам зрелищен мач, а даже не очаквам и голове. Бих се наел с прогноза 0:0 или таван 1:1. Ще са предпазливи и двата отбора, както виждаме и в други мачове през пролетта. Докато Левски ще си победи Берое.

– При този развой ЦСКА ще помогне на Левски да се откъсне. Как гледат според теб феновете на потенциална помощ към Левски в този момент?

– В моите очи ЦСКА не може да играе контра на Левски, нали идеята е да стават силен европейски клуб отново. Те трябва да си играят за тях и да не влизат в някакви сметки. Не вярвам, че ЦСКА иска да направи мръсно на Левски. Ако питате феновете, едва ли някой иска да се помага на Левски, но в клуба за мен мислят как тимът да побеждава всеки мач. Аз си спомням преди години играх един мач ЦСКА – Берое, ако бяха взели нещо от нас, щяха да изхвърлят Левски от Европа, но ние ги победихме тогава. Така че трябва да се следва политиката ЦСКА винаги да побеждава във всеки един мач. „Червените“, ако победят, имат шанс за второ място поне.

– Какво мислиш за българите в ЦСКА?

– Преди няколко дни играхме с втория отбор на ЦСКА. Има много талантливи български футболисти там, а и в първия. Ясно е, че се гонят резултати в А отбора, но и футболистите трябва постоянно да се доказват, за да впечатлят щаба. Мисля, че имат бъдеще някои в ЦСКА от това, което виждам, но от тях си зависи. За родните футболисти поне съм сигурен, че знаят какво значи ЦСКА за българския футбол. Нека ръководството да погледне по-смело към българските футболисти, за мен има какво да се развие в тях.

– Пирин, където в момента играеш, има нова власт и гони развитие. Как сте в отбора, за какво се борите до края на сезона?

– Изцяло нов отбор почти, много млади момчета. Помагам им на всички с каквото мога. Играем добър футбол, постигнахме победа и равен засега. Играем да трупаме точки и да се обиграват футболистите. Манол Занев е млад и амбициозен треньор, иска да се развива, гледа страшно много европейски футбол и иска да предаде увереност на младите играчи и самочувствие. В момента сме на едно прилично ниво, но ако питате дали гоним нещо сериозно тази година, по-скоро – не. Както гласи клишето – играем всеки мач за победа.

– Мислил ли си какво ще правиш след футбола, ориентираш ли се към треньорството?

– Треньорството в нашата държава е много сложно нещо. Много е ветровито, но не съм мислил все още какво и как. Единствено знам, че ако се занимавам с футбол, искам да помагам да се развиват млади играчи, има какво да научат от мен със сигурност. В отбора останах заради Манол Занев, който ме помоли да му помогна с опита си до края на сезона и така.

– Игра през кариерата си зад граница, освен за Фулъм и Мидтиланд, така и в Иран. Там ситуацията в момента е тежка и това е световна тема. Имаш ли някой познат съотборник, който е там и поддържаш връзка с него?

– Честно казано – не. Там бях много близък с един хърватин, който и той вече не е в Иран. Имам двама съотборници, които в момента са в националния тим на Иран. Гледам, че мислят да се отказват от участие на СП. Като цяло тежка ситуация, дано я разрешат политиците, защото заради техните неща страдат невинни хора в момента, което е на път да се превърне в световна криза. Надявам се скоро конфликтът да приключи и всичко да е нормално.