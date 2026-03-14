Бившата шампионка по спортна гимнастика е новата спасителка на плажа

14 Март, 2026 12:30 1 030 6

Русо изкушение позира с червено долнище на баски

Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Бившата шампионка по спортна гимнастика Оливия Дън получи роля в бъдещото продължение на известната поредица „Спасители на плажа“ и побърза да се похвали.

23-годишната инфлуенсърка, която има 5,2 милиона последователи в „Инстаграм“ и над 8 милиона в "Тик Ток", зарадва мъжката част от аудиторията си със снимка, на която държи сценария, лежейки на плаж в традиционния за спасителите червен бански.

През 2024 г. Оливия, наричана Ливи, печели отборната колежанска титла по спортна гимнастика на САЩ, състезавайки се за университета „Луизиана Стейт“. Блондинката е гадже на професионалния бейзболист Пол Скинъс от Питсбърг Пайрътс.

Още докато учеше в университетя тя печелеше по 4 млн. долара годишно от социалните медии. След завършването е също толкова успешна, тъй като получава по $500 000 на пост.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 новата спасителка на пишман

    4 0 Отговор
    мераклии писари

    очи пълни ръце празни

    12:36 14.03.2026

  • 2 Бог да

    1 1 Отговор
    пази туристите !

    12:37 14.03.2026

  • 3 Димитър Иванков - Митко Талисмана

    3 0 Отговор
    Защо сте сложили 3 пъти картинката на Instagram?

    12:37 14.03.2026

  • 4 бай Ставри

    0 0 Отговор
    чок чок 🔥

    12:38 14.03.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Гретиния

    2 0 Отговор
    Само Грета е моята спасителка! Тя ме спаси от лющенето, ама като се заласне по протести и арести, пак го барвам!

    12:42 14.03.2026

