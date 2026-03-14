Бившата шампионка по спортна гимнастика е новата спасителка на плажа

Бившата шампионка по спортна гимнастика Оливия Дън получи роля в бъдещото продължение на известната поредица „Спасители на плажа“ и побърза да се похвали.
23-годишната инфлуенсърка, която има 5,2 милиона последователи в „Инстаграм“ и над 8 милиона в "Тик Ток", зарадва мъжката част от аудиторията си със снимка, на която държи сценария, лежейки на плаж в традиционния за спасителите червен бански.
През 2024 г. Оливия, наричана Ливи, печели отборната колежанска титла по спортна гимнастика на САЩ, състезавайки се за университета „Луизиана Стейт“. Блондинката е гадже на професионалния бейзболист Пол Скинъс от Питсбърг Пайрътс.
Още докато учеше в университетя тя печелеше по 4 млн. долара годишно от социалните медии. След завършването е също толкова успешна, тъй като получава по $500 000 на пост.
1 новата спасителка на пишман
очи пълни ръце празни
12:36 14.03.2026
2 Бог да
12:37 14.03.2026
3 Димитър Иванков - Митко Талисмана
12:37 14.03.2026
4 бай Ставри
12:38 14.03.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Гретиния
12:42 14.03.2026