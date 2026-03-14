АЕК проявява сериозен интерес към Бърнард Текпетей

АЕК проявява сериозен интерес към Бърнард Текпетей

14 Март, 2026 13:29 363 0

"Двуглавите орли" от Атина не само следят ганайския футболист, но вече са осъществили контакт с разградчани

АЕК проявява сериозен интерес към Бърнард Текпетей - 1
Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Гръцкият АЕК проявява сериозен интерес към крилото на Лудогорец Бърнард Текпетей, съобщава Africafoot. Според информацията, "двуглавите орли" от Атина не само следят ганайския футболист, но вече са осъществили контакт с разградчани.

Както е известно, в АЕК играе българският национал Мартин Георгиев, който беше привлечен през зимата с трансфер от Славия.

"Бърнард Текпетей е попаднал в полезрението на АЕК. Гръцкият клуб е изразил желание да привлече ганайското крило в редиците си през следващото лято. Според източници, близки до играча, 28-годишният футболист е цел на гръцкия отбор, който се надява да го привлече веднага щом летният трансферен прозорец отвори.

Информацията сочи, че треньорът на АЕК, Марко Николич, цени високо профила на играча от Акра и е уведомил ръководството на клуба за това. От АЕК вече са се свързали с управителния съвет на Лудогорец, за да започнат преговори. Твърди се, че българският клуб е отворен за раздяла с играча, но изисква сума от порядъка на 5 милиона евро. Очаква се ръководството на АЕК да предприеме конкретни стъпки още преди отварянето на трансферния прозорец", пише Africafoot.

Бърнард Текпетей има договор с Лудогорец до юни 2028 г. През този сезон флановият футболист има 5 гола и 4 асистенции в 35 мача във всички турнири.


