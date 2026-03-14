Треньорът на ЦСКА пред историческо постижение, ако не загуби от Лудогорец

14 Март, 2026 13:59 610 0

При този сценарий той ще стане първият треньор в историята на "армейците", който не пада в три последователни шампионатни мача срещу "орлите"

Павел Ковачев

Христо Янев е на прага на историческо постижение преди днешния двубой между Лудогорец и ЦСКА. До него наставникът на "червените" ще стигне, ако не загуби сблъсъкът в Разград.

При този сценарий той ще стане първият треньор в историята на "армейците", който не пада в три последователни шампионатни мача срещу "орлите", съобщава "Мач Телеграф".. Досега Янев два пъти се е изправял срещу разградчани като наставник на ЦСКА, като и в двата мача тимът му бе домакин на "Васил Левски". И двата завършиха 0:0.

Първият бе навръх 70-годишния юбилей на ЦСКА – на 5 май 2018-а. Вторият - през есента на настоящия сезон, когато "червените" може би повече трябваше да съжаляват за нулевото реми, тъй като в 90-ата минута удар на Годой с глава като по чудо не донесе победата за тях, а бяха с човек по-малко.

Досега не са много и треньорите на ЦСКА, които са успявали да не загубят и два поредни мача за първенство от Лудогорец. Всъщност освен Янев, това е правил само Стамен Белчев и то на два пъти. Най-напред в края на сезон 2016/17 се стигна до две поредни равенства 1:1 между двата тима в плейофната фаза на първенството. Първото бе на "Армията", а второто в Разград.


