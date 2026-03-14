Кралица Камила: Меган Маркъл е промила мозъка на Хари

Нова книга за британското кралско семейство твърди, че Кралица Камила е заявила пред свой близък приятел, че Меган Маркъл е „промила мозъка“ на принц Хари, докато напрежението между херцозите на Съсекс и останалите членове на кралското семейство стои непроменено от години.

Твърдението се появява в новата книга на кралския биограф Том Бауър, който описва в детайли разпадането на отношенията между Хари, Меган и семейството им. Според автора конфликтите започнали да се задълбочават само няколко седмици след сватбата на двойката през май 2018 г. и след завръщането им от медения месец през същото лято.

В книгата се описва напрегната среща на чай между принц Уилям и принц Хари, която трябвало да успокои нарастващите разногласия. Вместо това разговорът прераснал в спор, при който Меган Маркъл реагирала остро на бъдещия крал с думите: „Ако нямате нищо против, махнете пръста си от лицето ми.“

По думите на Бауър, напрежението в двореца се засилило, когато членове на семейството започнали да забелязват промени в поведението на Хари. Авторът твърди, че принцът дори тайно сменил телефонния си номер, без да информира част от близките си.

Именно в този период, според книгата, Кралица Камила казала пред свой приятел: „Меган е промила мозъка на Хари.“

Забележката, твърди авторът, отразявала нарастващото убеждение в кралското семейство, че някога безгрижният принц се е отчуждил от роднините си и от живота, който е водил преди връзката си с бившата актриса от сериала "Костюмари".

Според Бауър скептицизмът към Меган съществувал още преди сватбата. Принц Уилям предупредил брат си, че връзката се развива твърде бързо. Цитираните думи в книгата гласят: „Това става твърде бързо.“

Подобни опасения, според автора, имала и съпругата му Кейт Мидълтън. Двамата смятали, че принц Хари е особено уязвим след смъртта на майка си принцеса Даяна през 1997 г., както и заради предишни трудности с психичното здраве и злоупотреба с алкохол и наркотици.

Бауър твърди също, че в двореца се появили опасения, че Меган Маркъл е недоволна от ограниченията, които ролята на Хари налага в монархията. Като втори син на престолонаследника той традиционно е смятан за „резервния“ член на династията, без реална перспектива да стане монарх.

След като през 2020 г. двойката се оттегли от кралските си задължения и се премести в Калифорния, отношенията им с британското кралско семейство останаха силно обтегнати.

Оттогава Меган Маркъл се опитва да изгради собствен медиен и бизнес бранд в Съединените щати, включително чрез партньорство със стрийминг платформата Netflix. По време на скорошна презентация на компанията, посветена на бъдещи продукции, новото ѝ лайфстайл предаване With Love, Meghan не беше сред проектите, споменати от ръководството на платформата.

Бауър описва и опит на двойката да подобри публичния си образ по време на опустошителните горски пожари в Калифорния. Тогава Хари и Меган посетили кухня за социална помощ в Пасадена и публикували кадри от посещението в социалните мрежи. Част от критиците обаче определиха действията им като „пиар акция“, а режисьорката Джъстин Бейтман ги нарече „ловци на линейки“ и „туристи на бедствия“.

В книгата се посочва още, че принц Хари се надява баща му крал Чарлз III да открие Invictus Games през 2027 г. в Бирмингам. Според Бауър обаче при сегашното ниво на напрежение в семейството подобен жест на помирение изглежда малко вероятен.