Зарков в Русе: Всички партии да кажат как оценяват поведението на ВСС и на Сарафов

14 Март, 2026 14:45 508 4

По темата за удължителния бюджет Зарков заяви, че той е необходим, защото държавата и общините не трябва да спират да функционират

Снимка: БСП
Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

"Първи сме готови с листите, не крием кандидатите си, готови сме за дебати, вървим уверено и нямаме съмнения за добрия резултат.". Това заяви председателят на НС на БСП Крум Зарков пред журналисти в Русе, където ще вземе участие в честването на 130 години от основаването на социалистическата партия в града. Той подчерта, че водачът на БСП - ОЛ в Русе Деница Иванова е русенка до мозъка на костите си, познава града, отглежда семейството си там и е специалист в една много важна за града област - европейски проекти и програми. "Ние я изпращаме в българския парламент, за да може най-европейският български град да се възползва в най-голяма степен от европейските фондове и солидарност. Всички кандидати в листата ни са много качествени и добри професионалисти.", подчерта лидерът на левицата.

По темата за удължителния бюджет Зарков заяви, че той е необходим, защото държавата и общините не трябва да спират да функционират. "Ние застанахме зад справедливите искания на синдикати и общини за едно разумно пет процентно увеличение за определени сектори. Няма да се впускаме в състезание по популизъм. Чувам министъра на финансите, че това е необходимо, мисля че ще стигнем до консенсус следващата седмица.”

„БСП подкрепя удължителния бюджет с необходими и съвсем резонни допълнения хората да получат това, което фактически им се полага и общини и държава да започнат да функционират в този предизборен период.”, каза още той.

Попитан за Борда за мир, председателят на БСП обясни, че очевидно голямо мнозинство в този парламент е последвало повелята на Делян Пеевски, който се опитва да внедри България в една организация с неясна цел. "Бъдейки неясна тя става опасна. Виждате света около нас. БСП е категорично против присъединяване на България към тази инициатива на президента Тръмп. Зад нея прозира очевидното желание за замяна на международния правов ред с нещо с неясни контури. Такива решения не бива да бъдат взимани от парламент в края на мандата му. Решението, което бе гласувано вчера намираме за откровено противоконституционно.", категоричен бе социалистът.

Крум Зарков подчерта, че докато се готвим да заменим законодателната власт, която да излъчи нова изпълнителна власт, в съдебната власт се случва практическа узурпация на най-важния пост - този на главния прокурор. Според него ВСС, в своята прокурорска колегия, отказа да изпълни ясен закон. "Оттук, от Русе, апелирам към всички партии и техните лидери да се позиционират още сега и да кажат как оценяват поведението на ВСС и какво е становището им относно положението на и.ф. главен прокурор Сарафов.”, каза още Зарков.

По думите му всички българските граждани трябва да разберат, че ние ходим от избор на избор и не правим и крачка напред, защото си зариваме главата в пясъка за основния проблем. "А именно - една мафиотизирана власт успява да се скрие от санкцията на българските граждани в съдебната палата. Че тази мафиотизирана власт е овладяла институциите, които се грижат за нашата законност. Че ние не можем да се скрием от този проблем. Те разчитат, че ще се уморим и няма да посмеем да говорим, че ще измръзнем по площадите и ще намерим всичко това за безсмислено. И тук е ролята на политиците. Гражданите проговориха през ноември и декември. И тук е наш дълг и роля да изпълним това, за което всъщност сме призвани. Няма начин да вървим напред без да решим проблемите на съдебната власт и това започва с назоваване на истината. А тя е, че канапето на Пепи Еврото продължава да действа с пълна сила.”, категоричен е Крум Зарков.


Подобни новини


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 да питам

    9 2 Отговор
    Зарчев , искаш ли ти подаря едно коте ?

    14:47 14.03.2026

  • 2 дотук сте

    7 1 Отговор
    Зарков, вече сте У каналЯ!

    14:49 14.03.2026

  • 3 Данко Харсъзина

    7 1 Отговор
    На маминото либерално Кацамунче мястото му е до леля му Кокорка и оня тъмночервения селски тюмбел с ниското чело в ППДБ.

    14:52 14.03.2026

  • 4 !!!?

    2 1 Отговор
    Обърнат сват - от ВСС казаха, че щом някой взема заплатата за главен прокурор значи Сарафов е законен...!!!?

    14:54 14.03.2026

