ЦСКА 1948 победи Спартак Варна с гол в 94-ата минута

ЦСКА 1948 победи Спартак Варна с 2:1 на "Коритото" в мач от 26-ия кръг на еfbet Лига. Шанде откри резултата в началото на втората част, а в 69-ата минута Лаша Двали изравни. В последните секунди на срещата Атанас Илиев донесе успеха на своя отбор. "Червените" остават на трето място във временното класиране с 50 точки, докато "соколите" са 13-и с 23.

Гостите създадоха първата по-добра възможност за гол. В 5-ата минута Марто Бойчев получи в наказателното поле, но беше блокиран. Топката стигна до Браян Собреро, който нанесе удар от около 11-12 метра, но не затрудни Максим Ковальов.

В 13-ата минута Чунчуков се освободи от Лаша Двали, като останаха съмнения за нарушение, овладя топката и нанесе удар, който срещна гредата. Последва нов такъв на Дамян Йорданов, но топката беше блокирана. Малко по-късно отново пред "соколите" се откри добра възможност за попадение. Дамян Йорданов напредна отляво и центрира остро в наказателното поле, където Цветелин Чунчуков отправи удар с глава, но слабо и не затрудни Петър Маринов.

След половин час игра Шанде преодоля с лекота Диего Медина отдясно и центрира остро в наказателното поле, където двама футболисти на Спартак пропуснаха да засечат топката. Домакините продължиха да са по-добрият отбор и в края на първата част Шанде получи топката пред наказателното поле след страхотен пас от Дамян Йорданов. Бразилецът преодоля Диего Медина и отправи силен шут към далечния ъгъл, но покрай вратата.

Втората част започна отлично за домакините, които поведоха след две минути игра. Егор Пархоменко не успя да се справи със силно подаване от Максим Ковальов. След това и Лаша Двали не действа добре и позволи на Шанде от 7-8 метра да вкара за 1:0.

В 63-ата минута Огнен Гашевич нанесе силен удар от около 25 метра, като топката затрудни максимално Ковальов, но той успя да се справи. Три минути след това Радослав Цонев напредна отдясно и центрира към Атанас Илиев. Нападателят нанесе удар с глава, но Ковальов с чудесна намеса изби.

"Червените" изравниха в 69-ата минута. Борислав Цонев центрира от корнер, а Лаша Двали изпревари Борис Иванов и с глава вкара за 1:1.

В 78-ата минута ЦСКА 1948 получи право да изпълни пряк свободен удар пред наказателното поле. Зад топката застана Борислав Цонев, чийто удар срещна стената и топката премина над вратата. След последвалия корнер Двали нанесе удар с глава, но вратарят на домакините изби. Малко след това Гашевич центрира към далечната греда, където удар с глава на Диего Медина беше блокиран. Топката се върна в боливиеца, като той нанесе удар от близка дистанция, но покрай вратата.

В последните секунди на двубоя ЦСКА 1948 стигна до успеха. Давид Ака получи топката в наказателното поле и центрира към Атанас Илиев. Нападателят нанесе удар, който Ковальов изби, но при добавката не сбърка за 1:2.