Галатасарай си осигури ценна преднина преди реванша с Ливърпул

10 Март, 2026 21:48 568 1

Марио Лемина вкара важен гол за турския тим

Галатасарай си осигури ценна преднина преди реванша с Ливърпул - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Галатасарай надделя над Ливърпул с минималното 1:0 в първия сблъсък от осминафиналите на Шампионската лига. Турският колос си осигури крехка, но изключително важна преднина преди решителния реванш на "Анфийлд".

Още в началните минути на срещата домакините изненадаха именития си съперник. След изпълнение на ъглов удар от Габриел Сара, Виктор Осимен продължи топката към Марио Лемина, който с прецизен удар с глава от непосредствена близост разпечата вратата на Ливърпул още в 7-ата минута. Така "жълто-червените" дадоха тон на двубоя и наелектризираха трибуните на стадиона.

Първото полувреме предложи истински спектакъл – двата отбора не се поколебаха да търсят гола, а темпото бе убийствено. Галатасарай не се затвори след ранното попадение, а напротив – продължи да атакува и дори на моменти диктуваше събитията на терена. След почивката драмата се разрази с пълна сила.

В 62-ата минута Ибрахима Конате допусна груба грешка, от която Ноа Ланг се възползва и намери Осимен, който прати топката в опразнената врата. Радостта на домакините обаче бе кратка – страничният съдия вдигна флага за засада и голът не бе зачетен.

Само три минути по-късно Ливърпул бе на косъм от изравняване. Юго Екетике се възползва от неразбирателство в защитата на Галатасарай и излезе очи в очи с вратаря Урджан Чакър, но турският страж демонстрира хладнокръвие и спаси по впечатляващ начин.

В 75-ата минута напрежението достигна връхната си точка. След разбъркване в наказателното поле на Галатасарай, Върджил ван Дайк прати топката във вратата, но след намеса на ВАР попадението бе отменено заради игра с ръка на Конате.

В заключителните минути Баръш Йълмаз блесна с изящна техника, като с елегантна пета върна към Габриел Сара, чийто мощен удар профуча опасно близо до гредата.

Така Галатасарай записа престижна победа срещу Ливърпул и ще пътува до Англия с минимална, но ценна преднина. Реваншът на "Анфийлд" ще се играе на 18 март.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Вальо

    0 0 Отговор
    Евала голям отбор

    22:32 10.03.2026

