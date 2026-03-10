Лука Дончич отнесе глоба от 50 000 долара заради жест

Словенската баскетболна звезда Лука Дончич, който носи екипа на Лос Анджелис Лейкърс, попадна под светлината на прожекторите не само заради впечатляващата си игра, но и заради спорен инцидент по време на последния мач срещу Ню Йорк Никс.

Националната баскетболна асоциация (НБА) официално обяви, че Дончич е глобен с внушителната сума от 50 000 щатски долара заради "неподходящ и непрофесионален жест", отправен към един от съдиите на срещата.

Скандалният момент настъпи в третата четвърт, когато до края оставаха 4 минути и 35 секунди. Дончич, видимо раздразнен от липсата на съдийски сигнал за нарушение срещу него, демонстративно показа жест, символизиращ пари – действие, което бе възприето като намек за корупция или пристрастие. Този акт предизвика бурни реакции както сред феновете, така и сред спортните анализатори.

Въпреки напрежението на терена, Лука Дончич отново доказа класата си, като завърши срещата с впечатляващите 35 точки, осем борби и четири асистенции, допринасяйки за победата на Лейкърс с 110:97. Словенецът продължава да доминира в статистиките на НБА, оглавявайки класацията по средно отбелязани точки на мач (32,5) и заемайки трето място по асистенции (8,4).

Този инцидент обаче хвърля сянка върху иначе блестящото му представяне през сезона. Ръководството на НБА подчерта, че подобни прояви няма да бъдат толерирани, независимо от статута на играча.