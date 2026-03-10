Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Венислав Антов блести във Франция

10 Март, 2026 22:29 519 0

Българският талант сред най-добрите диагонали на сезона

Венислав Антов блести във Франция - 1
Снимка: БГНЕС
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Българският волейболен ас Венислав Антов продължава да впечатлява спортната общественост във Франция, след като бе номиниран за престижната награда „Диагонал на сезона“ във френската Лига 1.

Само на 21 години, бившият състезател на Левски София прави истински фурор в дебютната си кампания зад граница. Още с първите си изяви в екипа на Туркоа, Антов се превърна в ключова фигура за атаката на отбора. Със своята енергия и безкомпромисна игра, младият българин изведе тима до третото място във временното класиране, като Туркоа вече има 18 победи от 24 срещи и си гарантира участие в плейофите

. Статистиката също говори сама за себе си – Антов е реализирал внушителните 475 точки през сезона, което го нарежда сред най-резултатните играчи във френското първенство. Средно по пет точки на гейм – постижение, с което изпреварва почти всички конкуренти, с изключение на словенеца Ник Муянович (533 точки, 5,61 на гейм) и поляка Давид Дулски (477 точки, 5,3 на гейм).

До края на редовния сезон остават само два кръга, но Туркоа вече гледа уверено към битките за титлата.


