Фенове на ЦСКА събират 15 000 евро за хореография

10 Март, 2026 22:51 482 1

  • цска-
  • трибуна сектор г-
  • вечно дерби-
  • първа лига-
  • хореография

"Трибуна Сектор Г" подготвят грандиозно зрелище

Фенове на ЦСКА събират 15 000 евро за хореография - 1
Снимка: БГНЕС
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Запалянковците на ЦСКА, обединени под знамето на "Трибуна Сектор Г", подготвят грандиозно зрелище за предстоящото „вечно дерби“ срещу Левски. Събитието, което ще се проведе в рамките на последния, 30-и кръг от Първа лига, обещава да остане в историята с мащабна и креативна хореография.

"Червената" общност обяви кампания, чиято цел е да събере внушителната сума от 15 000 евро. Тези средства ще бъдат вложени не само в подготовката на уникалното шоу за дербито, но и ще послужат за подобряване на атмосферата на трибуните по време на останалите ключови срещи на отбора.

"Армейци,

Както вече многократно заявихме съвсем скоро започват тежките битки за нас и любимия ни отбор. За да бъдем на висота и да покажем отново на всички силата на обединената червена общност стартираме кампания за набиране на средства на стойност 15 000 евро. Искаме да поясним, че сумата не касае само подготовката за следващия мач от редовния шампионат срещу отрочетата на всяка власт, ами и предстоящите дербита и тежки мачове, които ЦСКА ще изиграе през плейофите.

Досега през годините сме показвали неведнъж и дваж на всички у нас, че когато решим да действаме - противодействие няма. След броени месеци очакваме и финалните щрихи на нашия реновиран и истински дом и оттук-нататък нивото, което ще гоним, ще бъде дори по-високо от настоящото, което всички вече добре познавате. Накрая винаги печели най-подготвеният, а ние не обичаме да оставяме нищо на случайността и произвола на съдбата. Ето и начините, по които може да подпомогнете успешната реализация на всички наши цели и идеи:

IBAN: BG93TBIB931010A0CVBS01

БАНКА: TBI Bank

REVOLUT:

+359887626180

PAYPAL:

[email protected]

Закупувайки висококачествен артикул от тук: facebook.com/share/1A2y7KSNvN/

На място във фен-магазина на "Иван Асен"

САМО ЦСКА!", се казва в публикация на феновете.


  • 1 1914

    много пари за лепило

    22:54 10.03.2026

