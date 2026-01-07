Нов удар за Тер Стеген – контузия го изважда от Суперкупата на Испания

Вратарят на Барселона, Марк-Андре Тер Стеген, отново се сблъсква с неприятности, след като получи травма по време на последната тренировка на отбора. Според официалното съобщение от клуба, германският страж няма да може да вземе участие в предстоящия мач за Суперкупата на Испания.

Тер Стеген ще напусне тренировъчния лагер в Саудитска Арабия и ще се върне в Барселона за допълнителни медицински изследвания и възстановяване.

Това не е първият път през последната година, в който Тер Стеген се сблъсква с физически проблеми, които сериозно застрашават неговото място в състава. След като загуби титулярната си позиция, контузиите продължават да усложняват ситуацията около германския национал.

В резултат на тази неочаквана ситуация, треньорският щаб на Барселона повика Диего Косен, който ще се присъедини към отбора още днес, за да подсили вратарската линия.

Тази вечер каталунците ще излязат на терена срещу Атлетик Билбао в първия полуфинален сблъсък от турнира за Суперкупата на Испания.