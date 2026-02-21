Вземете 50% отстъпка за хостинг от

САЩ разгромиха Словакия на полуфиналите в турнира по хокей на лед
  Тема: Зимни олимпийски игри

САЩ разгромиха Словакия на полуфиналите в турнира по хокей на лед

21 Февруари, 2026 09:06 1 776 6

За американците това ще бъде 11-о участие на финал на Олимпийски игри, но първо от 2010 година насам

Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Националният отбор на САЩ ще играе с Канада във финалния мач на олимпийския турнир по хокей на лед за мъже в Милано. Във втория полуфинал от програмата американците се наложиха с категоричното 6:2 (2:0, 3:0, 1:2) над тима на Словакия, предаде БТА.

По-рано канадците се класираха за последната среща от програмата след трудна победа с 3:2 над действащия олимпийски шампион Финландия.

Втората среща от програмата в Милано остана далеч от драматизма на първата, която се реши с гол в последната минута на редовното време. Тук американците изковаха солиден аванс от два гола още в първата третина чрез точни изстрели на Дилан Ларкин и Тейдж Томпсън.

Окончателно интригата бе убита в 13-ата минута на втората третина, когато САЩ стигнаха до нови два гола в рамките на 19 секунди чрез Джак Хюз и Джак Айхел.

Отново Хюз бе точен за 5:0 минута преди края на втория период, а в третия Словакия откри головата си сметка чрез Юрай Слафковски, който използва една от малкото грешки на американския страж Конър Хелебък.

Гол на Брейди Ткачък в средата на третината възстанови преднината от пет гола на световните шампиони, но малко след това Павол Регенда намали на 2:6, завършвайки бърза атака, а с това оформи и крайния резултат.

За американците това ще бъде 11-о участие на финал на Олимпийски игри, но първо от 2010 година насам, когато тимът отстъпи пред Канада във Ванкувър. Те имат две титли - през 1960 и 1980 година.

Словакия пък ще търси втори пореден бронзов медал след този от Игрите в Пекин през 2022 година.

Финалът между САЩ и Канада ще бъде в неделя от 15:10 часа българско време, като ще бъде и последната надпревара от програмата на Зимните олимпийски игри в Милано и Кортина д'Ампецо. Ден по-рано от 21:40 часа е двубоят за третото място между Словакия и Финландия.


  • 1 гост

    4 1 Отговор
    Така ще е, да биеш слабия като ги няма руснаците!

    Коментиран от #2, #6

    09:36 21.02.2026

  • 2 Техният

    7 1 Отговор

    До коментар #1 от "гост":

    вожд им реши съдбата за години напред, но пък могат да го ползват него за шайба

    09:49 21.02.2026

  • 3 К0ПЕЙКИ бензинджии сменящи световния ред

    5 0 Отговор
    Когато сменим световния ред ние Ще определяме кой Ще ходи на олимпиади

    10:01 21.02.2026

  • 4 Давай Канада

    3 0 Отговор
    Много ще се радвам, ако канадците победят и то убедително

    10:02 21.02.2026

  • 5 СМЕХоРИИ

    0 1 Отговор
    Ами то друго не пуслате от Игрите, нали сме хокейна сила, като футолната, ...Или това ви пускат безплатно

    11:13 21.02.2026

  • 6 Ел Капитан

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "гост":

    И 2014, когато бяха игрите в Сочи, нима американците точно не елиминираха русия пред очите на кремълския военнопрестъпник?! И после пак Канада беше олимпийски шампион. А, няколко месеца по-късно на световното първенство по хокей Канада отвя ушанките с 6:1 на финала за мой най-голям кеф! Така че, хайде стига с толкова пропаганда колко били силни ушанките.

    14:50 21.02.2026

