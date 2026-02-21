САЩ разгромиха Словакия на полуфиналите в турнира по хокей на лед

Националният отбор на САЩ ще играе с Канада във финалния мач на олимпийския турнир по хокей на лед за мъже в Милано. Във втория полуфинал от програмата американците се наложиха с категоричното 6:2 (2:0, 3:0, 1:2) над тима на Словакия, предаде БТА.
По-рано канадците се класираха за последната среща от програмата след трудна победа с 3:2 над действащия олимпийски шампион Финландия.
Втората среща от програмата в Милано остана далеч от драматизма на първата, която се реши с гол в последната минута на редовното време. Тук американците изковаха солиден аванс от два гола още в първата третина чрез точни изстрели на Дилан Ларкин и Тейдж Томпсън.
Окончателно интригата бе убита в 13-ата минута на втората третина, когато САЩ стигнаха до нови два гола в рамките на 19 секунди чрез Джак Хюз и Джак Айхел.
Отново Хюз бе точен за 5:0 минута преди края на втория период, а в третия Словакия откри головата си сметка чрез Юрай Слафковски, който използва една от малкото грешки на американския страж Конър Хелебък.
Гол на Брейди Ткачък в средата на третината възстанови преднината от пет гола на световните шампиони, но малко след това Павол Регенда намали на 2:6, завършвайки бърза атака, а с това оформи и крайния резултат.
За американците това ще бъде 11-о участие на финал на Олимпийски игри, но първо от 2010 година насам, когато тимът отстъпи пред Канада във Ванкувър. Те имат две титли - през 1960 и 1980 година.
Словакия пък ще търси втори пореден бронзов медал след този от Игрите в Пекин през 2022 година.
Финалът между САЩ и Канада ще бъде в неделя от 15:10 часа българско време, като ще бъде и последната надпревара от програмата на Зимните олимпийски игри в Милано и Кортина д'Ампецо. Ден по-рано от 21:40 часа е двубоят за третото място между Словакия и Финландия.
