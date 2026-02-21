Новини
Левски подготвя още един голям трансфер

21 Февруари, 2026 11:31 1 388 7

  • левски-
  • първа лига-
  • хулио веласкес-
  • каталин иту

Хулио Веласкес държи да вземе полузащитник, който да подсили играта в средата на терена

Левски подготвя още един голям трансфер - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Хърватският защитник Стипе Вуликич няма да е последното ново попълнение на „сините“ тази зима. Очаква се в следващите дни, до края на трансферния прозорец, на „Герена“ да дойде поне още един нов футболист, пише "Мач Телеграф".

Първа опция е румънското острие на Локо Пд Каталин Иту, но ако не се стигне до разбирателство с пловдивчани, Левски има и резервни опции, съобщава още изданието.

Както е известно, треньорът Хулио Веласкес държи да вземе полузащитник, който да подсили играта в средата на терена. Вариантът с Марселино Кареасо пропадна, след като колумбиецът си намери оправдание с визови проблеми на съпругата му.

Веласкес много държеше на Кареасо, но ще трябвacа да търси друго решение. През зимната пауза той даде още малко кредит на доверие на бразилеца Рилдо, но той не го използва и по всичко личи, ще бъде твърда резерва и през пролетта.

Неговият сънародник Фабио Лима също не успя да се наложи и разтрогна договора си със „сините“. Така опциите в халфовата линия, особено в атакуващата част, рязко намаляха.


България
Поставете оценка:
Оценка 3.6 от 5 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Един голям

    5 0 Отговор
    Мбапе, Йамал или Гацо Бацов жуниър?

    12:18 21.02.2026

  • 2 ПЪЛНА ПАРОДИЯ.

    3 5 Отговор
    Вземат правят опити и то много и накрая.. КОЙ СТАНЕ ОПИТ ДА ПРОДАДАТ АКО НЕ СТАНЕ НА ПЪРЗАЛКАТА. И ТАКА ШЕСТ ГОДИНИ НЕКАДЪРНОСТ. ДАЛАВЕРИ И БИТ ПАЗАР ЗА НАИВНИЦИ. танасе оди си не ставаш и направи така че никой не иска да вземе отбора. Бягат като опарени. ФЕНОВЕ АКО ВСЕ ОЩЕ ВИ ИМА НЕ СЕ ЛИ НАМЕСИТЕ ТАКА ЩЕ СИ ЖИВУРКАТЕ КАТО ОБРЕЧЕНИ. танас нищо не е спасил освен тууупа от срама и унижението.

    Коментиран от #3, #4

    12:40 21.02.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Да бе

    6 2 Отговор

    До коментар #2 от "ПЪЛНА ПАРОДИЯ.":

    А кой погася задълженията във момента.Ти ли бе отворко.

    Коментиран от #6

    12:59 21.02.2026

  • 5 Даниела

    3 3 Отговор
    Вземат,вземат и накрая... .!. нулева година

    13:36 21.02.2026

  • 6 ПОГАСЯ НЕ ОЗНАЧАВА

    0 3 Отговор

    До коментар #4 от "Да бе":

    Че това става. И всичко ще се види скоро. А за това дали съм отворен да бях преди ПЕТ ГОДИНИ КОГА СЪС МЪРИ СЕ ОБЕДИНИХМЕ И ПЛАЩАХМЕ И ДАВАХМЕ ЯКО МНОГО ОТ НАС ИСТИНСКИТЕ ЛЕВСКАРИ. И ОТ ТОГАВА ДО СЕГА ПЛАЩА НАРОДА ПРЕЗ МУШИКИТЕ ШИШ И ТУУУПА. СЪС МАЛКО НО РЕДОВНО. А ти се замисли и промени защото така сме от 25 години.

    13:36 21.02.2026

  • 7 ПОГАСЯ НЕ ОЗНАЧАВА

    0 3 Отговор
    Че това става. И всичко ще се види скоро. А за това дали съм отворен да бях преди ПЕТ ГОДИНИ КОГА СЪС МЪРИ СЕ ОБЕДИНИХМЕ И ПЛАЩАХМЕ И ДАВАХМЕ ЯКО МНОГО ОТ НАС ИСТИНСКИТЕ ЛЕВСКАРИ. И ОТ ТОГАВА ДО СЕГА ПЛАЩА НАРОДА ПРЕЗ МУШИКИТЕ ШИШ И ТУУУПА. СЪС МАЛКО НО РЕДОВНО. А ти се замисли и промени защото така сме от 25 години. А ЗА ТРЕТИ СИГУРНО Е СЪС ПОВЕЧЕ ЦИФРИ 1914. ХУБАВА ГОДИНА РОДЕН Е БАЩА МИ И ОТБОРА. НО ТОЗИ Е ОПОРОЧАВА...

    13:41 21.02.2026

