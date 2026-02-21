Левски подготвя още един голям трансфер

Хърватският защитник Стипе Вуликич няма да е последното ново попълнение на „сините“ тази зима. Очаква се в следващите дни, до края на трансферния прозорец, на „Герена“ да дойде поне още един нов футболист, пише "Мач Телеграф".
Първа опция е румънското острие на Локо Пд Каталин Иту, но ако не се стигне до разбирателство с пловдивчани, Левски има и резервни опции, съобщава още изданието.
Както е известно, треньорът Хулио Веласкес държи да вземе полузащитник, който да подсили играта в средата на терена. Вариантът с Марселино Кареасо пропадна, след като колумбиецът си намери оправдание с визови проблеми на съпругата му.
Веласкес много държеше на Кареасо, но ще трябвacа да търси друго решение. През зимната пауза той даде още малко кредит на доверие на бразилеца Рилдо, но той не го използва и по всичко личи, ще бъде твърда резерва и през пролетта.
Неговият сънародник Фабио Лима също не успя да се наложи и разтрогна договора си със „сините“. Така опциите в халфовата линия, особено в атакуващата част, рязко намаляха.
